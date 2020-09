TCR Europe: Baert e Michelle Halder trionfano a Zolder

Nicolas Baert e Michelle Halder sono stati i grandi protagonisti delle gare del TCR Europe Series che si sono svolte a Zolder.

Il belga ha trionfato nel primo round a bordo dell'Audi RS 3 LMS preparata dalla Comtoyou Racing, mentre la ragazza tedesca è stata perfetta al via della seconda corsa regalandosi la prima gioia con la Honda Civic Type R del team ProfiCar.

Gara 1: Pole Position e successo per Baert

Dopo aver artigliato la Pole Position in Qualifica, Baert si è aggiudicato la vittoria nel primo round di Zolder, ma non senza correre un paio di brividi. Il primo si è verificato già in partenza, quando allo spegnimento dei semafori il fulmine Mat'o Homola lo ha letteralmente bruciato balzando al comando.

Sulla griglia, Sami Taoufik ha stallato e l'Audi RS 3 LMS del marocchino della Comtoyou Racing è stata miracolosamente evitata da tutti, mentre alla "Kleine Chicane", un contatto tra la Michelle Halder e Dániel Nagy (BRC Racing Team) ha colto di sorpresa Pepe Oriola alle loro spalle: lo spagnolo del Brutal Fish Racing Team per evitare i due è finito in testacoda.

Davanti, Baert non si è arreso e ha inseguito pazientemente la Hyundai i30 N di Homola, rimettendosi alle spalle lo slovacco del BRC Racing Team già al secondo giro, imitato da Mike Halder con l'altra Honda Civic Type R del ProfiCar Team Halder.

Da qui è iniziata la fuga del portacolori della Comtoyou Racing, interrotta però al giro 5 per la doppia uscita di scena dei gemelli Bäckman: Jessica ha ricevuto una spintarella da dietro nel corso del 4 giro finendo bloccata a bordo pista nell'allungo dopo la "Terlamenbocht", mentre Andreas è stato messo fuori gioco da Taoufik, il quale ha pensato bene di chiudergli la porta sul rettilineo dopo la "Lucien Bianchi" spingendo contro il muretto di destra lo svedese, che frenando ha perso il controllo andando ad impattare frontalmente contro il lato opposto.

Con le due Hyundai i30 N della Target Competition K.O., la Safety Car è entrata in pista a raggruppare tutti, uscendo poi al giro 9.

Baert ha ripreso la sua fuga davanti ad Halder ed Homola, che nel frattempo era stato incalzato da Bennani; l'Audi RS 3 LMS del pilota Comtoyou ha però riportato un problema tecnico e il marocchino ha dovuto rallentare cedendo il quarto posto a Nagy, inseguito a sua volta da Daniel Lloyd, che intanto si era sbarazzato di Michelle Halder.

Problemi anche per il terzo pilota della Target Competition, John Filippi, protagonista di una escursione fuori pista senza conseguenze, se non quella di perdere terreno.

Bene invece Julien Briché, ad agguantare la Top10 dopo essere scattato dal 19° posto, ma le cose in casa JSB Compétition non si sono messe bene perché al giro 11 le due Peugeot 308 di Florian Briché e Jean-Laurent Navarro sono venute a contatto alla "Earste", con la 308 di quest'ultimo ferma in curva a causare un Full Course Yellow.

La gara è ripartita dopo mezza tornata, Briché junior è rientrato ai box, ma nello stesso istante anche papà Julien ha avuto un guasto bloccandosi lungo la pista.

In tutto ciò, Baert non ha mollato il colpo ed è transitato con la sua Audi RS 3 LMS vittorioso sotto la bandiera a scacchi davanti a Mike Halder ed Homola.

Top5 anche per Nagy, davanti ai due ragazzi del Brutal Fish Racing Team, Lloyd e Martin Ryba; bravo lo slovacco nel finale a passare Michelle Halder dopo aver fatto fuori le due Peugeot 308 di Teddy e Jimmy Clairet, in Top10 assieme ad Oriola.

Dopo il disastro del via, Taoufik rimonta fino all'undicesimo posto, seguito dalla Hyundai di Filippi e dalle Peugeot di Stéphane Ventaja e Gilles Colombani a completare la zona punti fra quelli giunti al termine, nella quale viene inserito pure Julien Briché.

Gara 2: Michelle Halder beffa tutti al via

La vittoria di Michelle Halder si è materializzata praticamente allo spegnimento dei semafori, quando la tedesca ha letteralmente bruciato il poleman della griglia invertita, Lloyd.

L'inglese ha cercato lo spazio per risponderle, ma alla curva 2 si è spostato sulla sinistra e Julien Briché ha dovuto evitarlo di scatto, venendo centrato dall'incolpevole Andreas Bäckman; entrambi sono finiti nella via di fuga e lo svedese si è dovuto arrendere ancora una volta.

La Halder è stata perfetta mettendo subito un margine di un paio di secondi fra sé e Lloyd, con Nagy a salire terzo e Mike Halder quarto tirandosi dietro Bennani. Il compagno di squadra del marocchino, Taoufik, non è altrettanto bravo e viene superato da Homola e Baert, incalzato pure da Oriola e Teddy Clairet.

Il più in palla è parso proprio Oriola, che al giro 4 si è sbarazzato di Taoufik, per poi puntare gli altri che lo precedevano. Fra questi, Baert è salito sesto mettendosi alle spalle Homola, che poi ha ceduto il passo pure allo spagnolo nel finale.

In generale non ci sono state grossissime emozioni, a parte un Homola che ha dovuto difendere strenuamente almeno l'ottava piazza, visto l'arrembaggio da parte di Teddy Clairet e Filippi, protagonista di un bel recupero dal 16° posto.

Michelle Halder vince quindi con un paio di secondi su Lloyd e Nagy, suo fratello Mike e Bennani sono in Top5 davanti a Baert, Oriola, Hoomla, Teddy Clairet e Filippi.

A punti vanno anche Jessica Bäckman, un Taoufik che sbaglia nel finale perdendo ulteriore terreno, Jimmy Clairet, Navarro e Ventaja.

A bocca asciutta Ryba, autore di un errore con escursione fuori pista nel corso del primo giro.

TCR EUROPE - Zolder: Gara 1

TCR EUROPE - Zolder: Gara 2