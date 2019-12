WTCR, via anche le Alfa Romeo! "Più di così non possiamo fare"

Il Team Mulsanne non sarà in pista nel 2020 nel FIA WTCR con le sue Alfa Romeo, dopo due anni di presenza nella massima serie turismo dove, in veste totalmente privata, la squadra della Romeo Ferraris è riuscita a giocarsi e centrare vittorie e podi.

A meno di ribaltoni, quindi, non vedremo più le Giulietta Veloce TCR costruite dall'azienda di Opera sulla griglia di partenza della World Touring Car Cup, che dunque perde un marchio gloriosissimo e altre due pedine dopo gli annunci dell'abbandono di Volkswagen ed Audi.

Un primo campanello d'allarme lo aveva fatto trillare Kevin Ceccon sceso dal podio dell'ultimo evento a Sepang, lasciando intendere che per l'anno prossimo è sul mercato e si meriterebbe un contratto nella serie. La conferma che in Romeo Ferraris hanno raggiunto il limite e che nel 2020 si investiranno le proprie risorse sul supporto ai clienti, oltre al progetto della Giulia ETCR, arriva dalle parole della sua responsabile, Michela Cerruti.

"Il progetto Giulietta TCR è nato a fine 2015 ed è culminato con l'arrivo del FIA WTCR, che logicamente per tutte le grandi Case è stato uno sforzo immenso per ovvi motivi - ha detto la Operations Manager del team lombardo in esclusiva a Motorsport.com - Dietro tutto c'è sicuramente una questione economica, perché quando corri serve un budget, ma soprattutto competitività. Il livello del WTCR è il top, per essere presenti abbiamo dovuto tirare fuori veramente tutto il possibile potenziale dalla nostra macchina, che per altro sul prodotto di serie ha undici anni di anzianità, contro alcune che sono uscite da due".

Il debutto della Giulietta TCR era avvenuto in TCR International Series, crescendo e ampliando gli orizzonti che poi si sono materializzati nella nascita del WTCR (al posto del WTCC) nel 2018.

"Quando abbiamo pensato al progetto WTCR 2018 siamo dovuti intervenire sulla sospensione anteriore, mentre nel 2019 è arrivato il restyling con la "Veloce", che ha dimostrato di essere competitiva giocandosela quasi in ogni gara per podio e punti, grazie anche a due piloti come Kevin Ceccon e Ma Qing Hua davvero bravissimi".

"Oggi a livello aziendale ha più senso pensare ad una nuova sfida, in un contesto differente rispetto all'attuale. Se fosse arrivata una nuova Giulietta sul mercato di serie le cose sarebbero state forse diverse, ma non abbiamo quella opzione. Per cui il prossimo passo che abbiamo deciso di compiere è quello con la Giulia ETCR, che però tengo a dire che non è la causa della rinuncia al WTCR. Ci sono tante serie nazionali da seguire, per altro stupende, noi vogliamo essere presenti e competitivi anche lì".

Il progetto delle vetture turismo elettrico è molto ambizioso e la Romeo Ferraris l'ha accolto con grandissimo entusiasmo, ma ci sono anche i tantissimi clienti del mondo che hanno bisogno di sostegno con le rispettive Giulietta TCR.

"Abbiamo anche avuto un vero e proprio boom di vendite della Giulietta per le serie TCR di tutto il mondo, in primis l'Australia dove abbiamo ben 5 auto, poi Stati Uniti, Giappone, Danimarca e via dicendo. La priorità numero uno a questo punto è seguire i nostri clienti, cosa che se sei impegnato in prima persona a correre fai fatica a fornire nel giusto modo. Nella vita non si può fare tutto e bene, quindi meglio concentrarsi sul programma clienti nel TCR perché la Giulietta continuerà a competere ed essere forte, interrompendo l'impegno nel WTCR, dato che non c'è nemmeno il tempo per costruire le macchine per il 2020".

"Le due auto del Mondiale 2019 sono già state vendute, il WTCR è una vetrina che ci ha dato moltissimo e vedendo il potenziale della macchina oggi sicuramente abbiamo qualche rammarico. Ma con grande umiltà ci siamo impegnati per due stagioni a tirare fuori il massimo da una vettura che ormai ha tanti anni, sappiamo che più di così è dura fare. Ci siamo veramente dissanguati, ma ad un certo punto dovevamo fermarci e organizzare tempo e risorse programmando il futuro. Se fossimo una grande Casa automobilistica le cose sarebbero diverse, ma Romeo Ferraris è un'azienda piccola e fa quello che può, al meglio".

L'unica speranza per gli "Alfisti" è quella che un team già munito di un paio di Giulietta possa trovare il modo di iscriversi al WTCR, allora avremmo altre due auto del Biscione in griglia.

"Non escludo questa possibilità, il problema sarebbe preparare le macchine in tempo visto che non le abbiamo, mentre quelle che sono in costruzione sono già vendute. Servirebbe un miracolo, logisticamente la vedo durissima, seppur ci proveremmo nei limiti del possibile nel caso in cui si presentasse l'occasione. Nel nostro caso non c'è un team di riferimento che mette in pista le auto, come fanno altri costruttori. Noi siamo impegnati in prima persona, poi se qualche cliente che ha già la macchina trova finanziatori che gli consentono di iscriversi al WTCR, il nostro supporto chiaramente ci sarà".

In questo modo, Ma Qing Hua e Ceccon dovranno quindi trovarsi un altro sedile per la prossima stagione, forti comunque dei bei risultati ottenuti nell'arco del 2019 con le Alfa Romeo.

"Ma Qing Hua e Ceccon sono stati bravissimi e velocissimi, se la sono giocata bene in una serie di livello altissimo. Alcuni errori li hanno commessi, ma ci sta nell'arco di una stagione. Avevano una macchina che ha dimostrato di andare forte ovunque e in tutte le condizioni, fra asciutto, umido e bagnato, su tracciati cittadini e non. Li ringraziamo e sono entrambi liberi di scegliere la miglior sistemazione per il loro futuro. Soprattutto Kevin, che considero un amico prima di tutto e che fino allo scorso anno non aveva mai corso nel turismo. Ha dimostrato di poterci stare e giocarsela, si è comportato molto bene tirando fuori il suo valore, si merita il WTCR".