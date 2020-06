WTCR: Lynk & Co conferma Bjork e saluta Priaulx per il 2020

Thed Björk è stato confermato dalla Lynk & Co anche per la stagione 2020 del FIA WTCR, ma il quarto pilota del marchio cinese non sarà più Andy Priaulx, che ha scelto di fermarsi.

Il 39enne svedese sarà ancora portacolori della Cyan Racing e quest'anno condurrà la 03 TCR iscritta dal team Cyan Performance Lynk & Co alla massima serie turismo per dare la caccia al titolo.

“Nel 2019 abbiamo avuto una grande stagione nel 2019 e personalmente speravo in risultati migliori per me - ha detto il Campione 2017 del FIA World Touring Car Championship - Vincere il titolo per i team resta l'obiettivo comune per il 2020, ma io voglio lottare anche per quello piloti. Prima del lockdown abbiamo svolto alcuni test e sono stati promettenti, per cui sono molto fiducioso. Mi dispiace che non ci sia più Andy, l'anno scorso abbiamo collaborato alla grande e gli auguro il meglio per il futuro".

Lynk & Co aveva già confermato Yann Ehrlacher ed Yvan Muller come piloti della Cyan Racing Lynk & Co per quest'anno, per cui Björk è il terzo tassello del team, al quale ora manca l'ultimo annuncio.

Dopo una stagione di rientro nel Mondiale Turismo (vinto per tre volte in passato), Priaulx ha scelto di non proseguire la sua avventura per concentrarsi sulla carriera del figlio Sebastian.

"E' stata una decisione molto difficile che mi ha spezzato il cuore, ma ho spesso pensato ad altri modi per avere successo nella vita anche al di fuori delle macchine, per cui ho scelto di dedicarmi a mio figlio Sebastian e al suo impegno negli Stati Uniti - commenta il britannico - Non è un ritiro vero e proprio, ma non volevo essere nella posizione in cui non riuscivo a dedicarmi a pieno alla Cyan Racing".

"Il piano è continuare a correre e Sebastian adesso ha bisogno di attenzioni per proseguire la sua carriera, che sono quelle che mio padre diede a me quando cominciai. La pandemia di Coronavirus e la sua scelta di intraprendere un programma negli U.S.A. ha reso tutto impossibile".

"Sono comunque molto orgoglioso di aver contribuito alla conquista del primo Mondiale per un marchio cinese, auguro a Lynk & Co e Cyan Racing il meglio per il futuro perché penso proprio che quest'anno saranno forti, spero però di poter tornare con loro prossimamente".

L'AD di Cyan Racing, Christian Dahl, ha aggiunto: "Thed ed Andy sono indubbiamente due dei migliori piloti turismo al mondo. Siamo molto felici di continuare con Björk, mentre dispiace che Priaulx se ne vada, ma rispettiamo a pieno la sua decisione e resteremo in contatto con lui per il futuro. Stiamo già lavorando sul suo rimpiazzo e a breve lo annunceremo".