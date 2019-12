WTCR: Lynk & Co team Campione, Cina per la prima volta Mondiale

L’ultimo evento del FIA World Touring Car Cup non è stato decisivo solamente per l'assegnazione del titolo piloti, ma anche di quello riservato ai team. La Cyan Racing entra di diritto nella storia laureandosi Campione fra le squadre e portando così sul tetto del mondo per la prima volta un marchio cinese, Lynk & Co.

I punti conquistati da Thed Björk ed Yvan Muller nel 2019 al volante delle rispettive 03 TCR hanno consentito alla squadra di Geely Group Motorsport di avere la meglio della BRC Hyundai N Squadra Corse per 34 lunghezze.

Il regolamento imposto dal campionato ha visto anche gli altri due piloti Lynk & Co, Yann Ehrlacher ed Andy Priaulx, mettersi in luce con le vetture cinesi-svedesi, ma sotto l'effige di Cyan Performance Lynk & Co, quindi virtualmente un'altra squadra.

“Dopo uno dei weekend più duri della stagione, la Lynk & Co Cyan Racing chiude riscrivendo la storia – ha detto Victor Yang, Vice Presidente della comunicazione di Zhejiang Geely Holding Group – Queste sono solide basi per il 2020 con lavoro di squadra molto professionale, ringrazio tutti per l’impegno e gli sforzi. Guardiamo già al prossimo anno per vincere”.

Christian Dahl, responsabile della Cyan Racing, festeggia il terzo titolo dopo quelli del FIA World Touring Car Championship 2017 con Volvo Polestar e del 2018 al fianco della Yvan Muller Racing nel WTCR.

“E’ stato uno dei weekend più duri che abbiamo mai vissuto – ha dichiarato Fredrik Wahlén, Team Manager della Cyan Racing – Tutti hanno dato quello che avevano e che serviva, sono orgoglioso della squadra che per il terzo anno consecutivo si conferma ai vertici del mondo”.

Alexander Murdzevski, capo di Geely Group Motorsport, ha aggiunto: “Il progetto Lynk & Co 03 TCR era già stato messo in piedi a tempo di record, finendo la prima auto in 25 settimane con il contributo di tutti da ogni paese che fa parte del gruppo. Siamo fieri di aver vinto il titolo con Cyan Racing, gruppo di lavoro di altissimo livello mondiale”.