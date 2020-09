Renault debutta nel WTCR con Young e la Vukovic Motorsport

La Vuković Motorsport porterà al debutto il marchio Renault nel FIA WTCR con Jack Young per la stagione 2020.

La squadra svizzera di Milenko Vuković schiera infatti il giovanissimo nordirlandese al volante della Mégane RS TCR, auto sviluppata in collaborazione con Renault Sport che è in attesa dell'ok finale da parte del Dipartimento Tecnico di WSC, che dovrà approvarla e concederle il cosiddetto Passaporto Tecnico per il WTCR.

Nel 2019 Young, nativo di Belfast, aveva debuttato alla grande nel TCR Europe a Barcellona, reduce dalla sola esperienza in Renault Clio Cup UK. Dopo i due quarti posti ottenuti, il 18enne era stato annunciato come pilota del team anche per il 2020 nella serie europea, ma i piani sono cambiati e nel Mondiale potrà ambire anche al FIA Rookie Award e al WTCR Trophy per gli indipendenti.

“E' successo tutto molto in fretta, dopo gli anni di Clio Cup UK ho debuttato a Barcellona con la Renault TCR; una esperienza fantastica con una macchina dal grande potenziale - dice Young - L'obiettivo era correre nel TCR Europe quest'anno, poi la pandemia ha cancellato tutto. Chiusa una porta, si è però aperto un portone, con la possibilità di iscriversi al WTCR con la nuova Renault della Vuković Motorsport. Ho colto al volo l'occasione".

"L'anno scorso eravamo andati a Barcellona per sviluppare la macchina, ma sono arrivati due fantastici quarti posti. Questo ha cambiato un po' i piani e mi ha dato fiducia visto che correvo contro gente esperta. E la cosa mi carica ancor di più in vista di questa stagione. Sono giovane, lo so, ma al via non conta l'età. Mi troverò davanti gente molto più vecchia di me, ma sono abituato ad essere il ragazzino della griglia. Sto sempre imparando, ma lo faccio velocemente. L'obiettivo è fare il meglio che posso e divertirmi, siamo convinti che la macchina sia molto veloce con gli sviluppi, quindi le speranze sono grandi".

"Il passaggio dalla Renault Clio Cup alla Renault Mégane TCR è stato molto grande, è una macchina completamente diversa, specialmente in velocità. Ma andremo anche su piste nuove e contro nuovi avversari, per me questa sarà una grandissima esperienza, davvero fantastica. Sono carichissimo e non vedo l'ora di essere in griglia. Ho visto alcune gare e conosco i grandi nomi che saranno con me in griglia, è bellissimo".

Vuković ha sfruttato il calendario del WTCR che si svolge solamente in Europa per modificare il programma della sua compagine.

"Fin dall'inizio dell'anno il nostro progetto era correre nel WTCR - ha spiegato il team principale e pilota - Con i problemi del Coronavirus e le gare solo in Europa, ecco che abbiamo trovato tutto per arrivare qui. Vogliamo essere consistenti e ottenere bei risultati nell'arco dell'anno. Sappiamo che il livello del WTCR è molto alto, ma tutto il team ha lavorato duramente per essere competitivi e siamo entusiasti di portare il marchio Renault al debutto nel WTCR".

“Jack ha dimostrato l'anno scorso di essere uno in grado di lottare per il vertice con la nostra macchina e nel 2020 è il nostro pilota ufficiale, avendo preso parte a tutti i test di sviluppo dell'attuale versione della Mégane RS TCR”.