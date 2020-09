Dylan O'Keeffe debutta nel WTCR a Zolder con la Renault

Dylan O’Keeffe sarà il primo australiano a debuttare nel FIA WTCR in occasione del weekend in Belgio dell'11-13 settembre.

A Zolder il 22enne sarà wildcard della Vuković Motorsport, che gli affiderà una seconda Renault Mégane R.S. come compagno di squadra di Jack Young.

O'Keeffe ha già provato la vettura al Salzburgring il mese scorso ed è rimasto in Europa proprio per prendere parte al Mondiale.

“Avere questa possibilità, viste le circostanze legate al COVID-19, è qualcosa di incredibile - ha commentato O’Keeffe, pilota della Garry Rogers Motorsport in TCR Australia - Sono molto grato alla Vuković Motorsport per avermi dato l'opportunità di guidare questa macchina".

“Il mio obiettivo è concentrarmi sul TCR Australia con la Garry Rogers Motorsport, è tutto sospeso fino ad ottobre, per cui ho avuto una finestra per volare qui in Europa a correre, osservando poi il periodo di quarantena quando tornerò a casa".

“La mia prima gara al di fuori dell'Australia fu nel 2017 in Carrera Cup in Malesia e salii sul podio, poi ho partecipato al Porsche Junior Programme Shootout un paio di volte e basta".

O’Keeffe nel recente test con la Renault ha avuto modo di conoscere meglio e più a fondo la Mégane.

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo di migliorare la guidabilità e il bilanciamento della macchina. Al mattino era bagnato, mentre al pomeriggio la pista si è asciugata, il che è stato molto utile per capire meglio il comportamento dell'auto in varie condizioni. Mi sono divertito a lavorare con lo staff della Vuković Motorsport e penso che per il WTCR ci presenteremo con un set-up di base già buono”.

Milkenko Vuković, AD della Vuković Motorsport, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avere Dylan in una delle nostre macchine per il primo round del WTCR. Come ci aspettavamo, ha fatto un grande lavoro nella giornata di test con la Renault dandoci indicazioni utilissime. Non vediamo l'ora che combatta contro gli altri piloti del WTCR".

Secondo il regolamento, le wildcard non potranno prendere punti e dovranno caricare 20kg di zavorra a bordo.