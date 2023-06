Vitali debutta in SBK con Orelac a Misano

Il Campionato Italiano Velocità bussa alla porta del mondiale e, dopo una serie di wild card d’eccezione, arriva un debutto nella classe Superbike in occasione del round di Misano. Sulla pista romagnola vedremo infatti Luca Vitali, impegnato con una moto del mondiale per la prima volta in carriera.

La chiamata è arrivata all’ultimo per il veterano del CIV, che non aveva in programma la presenza come pilota. Tuttavia, il team Orelac ha deciso di puntare sulla sua esperienza per far fronte al buco lasciato da Oliver Konig, infortunato e costretto a saltare il round di Misano. È curioso il modo in cui Vitali debutterà nel mondiale delle derivate di serie, dato che fino a qualche ora fa non era prevista la partecipazione.

“Ciao ragazzi, questo weekend affronterò per la prima volta una gara del mondiale Superbike”, ha scritto Vitali sui propri profili social per confermare la sua presenza. “Pensavo di venire a vederla come ogni anno, ma una chiamata del team Orelac ieri sera ha decisamente cambiato i piani del mio weekend. Sarà difficile, non ho mai provato questa moto né tantomeno una superbike, ma vediamo cosa si riesce a ottenere. Per fortuna almeno la pista la conosco bene. In questo momento sono molto curioso”, conclude il portacolori Improve al CIV.