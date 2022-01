Triumph torna in Supersport e punta su Stefano Manzi

Nuovo anno, nuovo regolamento, nuove sfide: questo è ciò che attende la Supersport per il 2022 e le squadre che si presentano ai blocchi di partenza sono sempre di più. Nella stagione che inizierà ad aprile ritroveremo anche Triumph, che rientra nella classe intermedia delle derivate di serie per la prima volta dal 2018 e lo fa con il team Dynavolt PRT, presente fino al 2020 con Honda e assente dalla griglia solamente nel 2021.

Il team Dynavolt Triumph PRT svela la line-up a due piloti e nel 2022 si affiderà a Hannes Soomer, ormai vecchia conoscenza della classe 600, e Stefano Manzi, che sarà invece al debutto in Supersport. Il pilota di Rimini ha esordito sulla scena mondiale nel 2015 in Moto3. Due stagioni dopo è passato alla Moto2 con il supporto della VR46 Racing Academy, di cui ancora oggi fa parte. Dopo diverse stagioni nella classe di mezzo, Manzi abbraccia l’avventura della Supersport, in cui ha corso già in due occasioni come wild card ma che ora affronta da pilota titolare insieme a Triumph, che nella sua precedente fase in Supersport ha conquistato sette podi e una pole position.

Stefano Manzi parla della sua nuova avventura: “Sono molto felice di far parte di questo team ed essere in questo progetto che riporta Triumph nel mondiale. Ora sono concentrato sul mio allenamento invernale per essere pronto al 100% per l’inizio della stagione. non vedo l’ora di tornare in pista con la mia nuova moto”.

Simon Buckmaster, Team Manager Dynavolt Triumph, afferma: “Siamo molto contenti di avere Stefano Manzi dalla VR46 Academy nel team Dynavolt Triumph che torna quest’anno nel mondiale Supersport. Rappresenta una prospettiva entusiasmante, con prestazioni di buon livello nelle sue stagioni in Moto2. Nella parte finale dello scorso anno ha conquistato una top 6, quindi è in forma. Ha anche già fatto un paio di wild card in Supersport, quindi conosce le gomme Pirelli e ovviamente conosce anche il motore Triumph. Non dirò che sorprenderà perché molte persone pensano che sarà subito davanti ed è ciò che vogliamo, lottare per le vittorie e per il titolo. Non vediamo l’ora di iniziare a provare con Stefano a marzo, e ovviamente anche con Hannes”.

Alessio Salucci, Sporting Director della VR46 Riders Academy, commenta: “L’intera VR46 Riders Academy è più che felice dell’accordo raggiunto con il team Dynavolt Triumph. Essere parte di questo progetto con un costruttore di così tanta esperienza come Triumph rappresenta una grande opportunità per Stefano. Il mondiale Supersport è una categoria molto competitiva e sono sicuro che riuscirà a fare un gran lavoro con il suo nuovo team”.

Insieme a Manzi ci sarà Soomer, come detto. L’estone arriva al team Dynavolt Triumph dopo due stagioni nel team Kallio Racing. Nel 2020 Hannes Soomer è stato il primo pilota rappresentante l’Estonia ad aver ottenuto punti in Supersport, ma nel 2021 ha affrontato una stagione complicata a causa di un infortunio alla gamba sinistra. Tuttavia è riuscito a ottenere dei buoni piazzamenti, che confermano le potenzialità del pilota, nella classe intermedia dal 2015. In Supersport ha conquistato il primo podio nel 2020 a Magny-Cours, sul bagnato.

Hannes Soomer dichiara: “Sono molto contento di far parte del team Dynavolt Triumph per la stagione 2022. Credo davvero nel potenziale della moto e nell’esperienza del team e sono sicuro che riusciremo a trovare un bel modo per lavorare velocemente. Quest’anno ci saranno delle nuove sfide, considerando il nuovo regolamento che rende tutto molto imprevedibile e interessante. Posso solo dire che daremo tutto quello che abbiamo e non vedo l’ora di iniziare con i test e di lavorare in vista della stagione”.