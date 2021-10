SBK, Villicum, Superpole Race: Razgatlioglu batte Redding in volata

Due su due: questo è il bilancio del weekend di Toprak Razgatlioglu, che fino a ora non lascia margine agli avversari e conquista la sua 13esima affermazione stagionale, la seconda consecutiva nelle due gare disputate. Dopo il trionfo in Gara 1, il leader del mondiale vince anche la Superpole Race e incrementa di altri 5 punti il vantaggio su Rea, arrivando a +34. Deve però sudarsi il successo della Superpole Race, arrivato con soli 46 millesimi di vantaggio su un agguerritissimo Scott Redding.

Il pilota Ducati dà filo da torcere al turco della Yamaha, che non ha vita facile e deve difendersi dai tentativi di attacchi di Redding, determinato a vincere per riscattarsi dalla caduta di ieri. Tuttavia, sembra davvero impossibile fermare questo Razgatlioglu e il britannico del team Aruba deve accontentarsi della seconda piazza. Un piccolo errore nel finale compromette le possibilità di vittoria, ma è l’unico a fare la differenza insieme al pilota Yamaha.

Molla il colpo Jonathan Rea, che non riesce mai a impensierire i primi due e da metà gara in poi inizia a vederli sempre più lontani. Il campione in carica passa sotto la bandiera a scacchi in terza posizione, pagando ben oltre tre secondi di ritardo dal vincitore. Costantemente più lento dei due davanti a sé, il pilota Kawasaki riesce a salire agevolmente sul podio, davanti a un ottimo Axel Bassani.

A San Juan infatti, il veneto del team Motocorsa si mostra particolarmente brillante: nella Superpole Race parte male, ma recupera in poche curve, riuscendo a mettersi in quarta posizione dopo dei grandi sorpassi e ottiene il suo miglior risultato stagionale sull’asciutto. Bassani ha la meglio anche su piloti ufficiali come Michael van der Mark, sesto con la BMW. L’olandese è autore di un weekend in crescita e migliora anche in questa gara sprint, dove riesce a mettere le sue ruote davanti ad Andrea Locatelli.

Il bergamasco del team Yamaha Pata passa sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione, precedendo il compagno di marca Garrett Gerloff. Lo statunitense aveva fatto segnare il miglior crono nel warmup e sembrava dovesse essere della partita nella mattinata argentina. Tuttavia non va oltre il settimo posto finale, davanti alla Ducati di Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo del team Aruba non riesce a replicare il buon risultato di ieri e si ferma in ottava posizione, dopo alcune difficoltà durante tutta la gara. Chiudono la top 10 Alex Lowes, solo nono dopo un buon avvio di gara e ultimo pilota a punti, e Leon Haslam, decimo.

Nessun punto per Honda, dunque, che vede Haslam come primo dei suoi piloti, davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista, 11esimo. Superpole Race complicata anche per Chaz Davies, 13esimo. Samuele Cavalieri è 18esimo e ultimo dei piloti italiani.