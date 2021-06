SBK, Misano, Libere 3: Rinaldi padrone, paura per Laverty

Un caldo sole ha accolto il mondiale Superbike in questo sabato mattina romagnolo che sarà teatro della prima gara del weekend. Ma prima di entrare nella modalità di gara, i piloti sono scesi in pista per l'ultimo turno di prove libere, segnato da una bandiera rossa causata da una caduta di Eugene Laverty. Tanta preoccupazione per l'irlandese, che però è cosciente ed è stato portato al centro medico per accertamenti.

Nella concitata terza sessione, ad avere la meglio è Michael Ruben Rinaldi, che sulla pista di casa si conferma decisamente in forma e fa segnare un 1'34"018 che lo porta di fatto ad essere l'uomo da battere in questo sabato di Misano. Il pilota romagnolo guida la doppietta Ducati, con Scott Redding che sembra aver cambiato ritmo e chiude in seconda posizione a tre decimi dal compagno di squadra.

Ai due portacolori Aruba.it Racing - Ducati fa seguito Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha è ancora una volta nelle posizioni di testa, pur pagando 368 millesimi dalla vetta. Il primo dei piloti Kawasaki è Alex Lowes, che in sella alla ZX-10RR del team ufficiale si porta in quarta posizione davanti al compagno di squadra. Jonathan Rea non va oltre il quinto crono finale e accusa un ritardo già più importante. Più di sei decimi lo separano dal leader della mattina, ma sappiamo che il campione in carica riesce a tirare fuori il coniglio dal cilindro quando serve.

Garrett Gerloff è sesto e primo dei piloti indipendenti, ancora una volta. Lo statunitense precede Eugene Laverty, che è stato costretto a fermarsi in anticipo a causa della caduta che ha provocato la bandiera rossa. L'irlandese però è di fatto il primo dei piloti BMW e quando è caduto occupava la terza posizione. Subito dietro di lui troviamo Tom Sykes e la Casa tedesca dunque piazza almeno una moto ufficiale nelle prime dieci posizioni. con Laverty settimo e Sykes ottavo.

Sulla pista di casa si conferma a proprio agio anche Axel Bassani, che chiude le FP3 in nona posizione, mentre Andrea Locatelli sta crescendo e conquista la top 10 con la decima posizione finale. Resta poco fuori dai primi dieci Michael van der Mark, 11esimo. Honda invece resta molto attardata in questo sabato mattina e non va oltre 12esimo posto con Leon Haslam e al 17esimo con Alvaro Bautista.