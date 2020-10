SBK, Estoril, Superpole: Razgatlioglu nel disastro Redding e Rea

L’ultima Superpole della stagione sul Circuito di Estoril porta con sé grandi colpi di scena ed una bandiera rossa causata da una delle numerose cadute avvenute durante la sessione di qualifica. A conquistare la Superpole in questo sabato portoghese è Toprak Razgatlioglu, che va davanti a tutti diventando il primo pilota turco a conquistare la pole position in Superbike. Il portacolori Yamaha approfitta del disastro di Scott Redding e Jonathan Rea, entrambi a terra nelle fasi iniziali del turno, e ferma il cronometro sull’1’36”154, stabilendo il nuovo record del tracciato.

Sessione disastrosa per i due contendenti al titolo, con il pilota Ducati che è protagonista di un brutto highside, per fortuna senza conseguenze. La Panigale V4R però va completamente distrutta ed il britannico perde l’intera Superpole. Dovrà così scattare dal fondo della griglia non avendo un tempo cronometrato, dunque la rimonta si fa ancora più difficile. Non va meglio al campione del mondo in carica, che scivola nei primi minuti e costringe i commissari ad esporre la bandiera rossa per sistemare gli air fence. Anche per Rea nessuna conseguenza, ma turno finito in anticipo. Il pilota Kawasaki scatterà però dalla 15esima casella.

Tornando alle posizioni di testa, in prima fila con Razgatlioglu troviamo un ottimo Leon Haslam, che con un colpo di reni nel finale agguanta la seconda posizione. Il pilota Honda paga bene sette decimi dalla vetta, ma riesce a beffare anche i più favoriti. Garrett Gerloff è terzo e conquista la prima fila per la prima volta in carriera in Superbike. Lo statunitense accusa 711 millesimi di ritardo dal compagno di marca.

Apre la seconda fila Chaz Davies, in testa fino agli ultimi minuti del turno. Il gallese non riesce ad essere incisivo nel finale e rimane a quasi otto decimi dal detentore della pole. Il pilota Ducati precede il proprio compagno di marca e colui che lo sostituirà a partire dal prossimo anno: Michael Ruben Rinaldi trova in qualifica un buon giro e, dopo le difficoltà delle libere, riesce ad agguantare la quinta piazza. L’alfiere Go Eleven rimane davanti a Michael van der Mark, sesto con la Yamaha ufficiale. L’olandese paga 793 millesimi dal compagno di squadra, che invece scatterà dalla prima casella.

Settimo tempo per Alex Lowes, che precede Alvaro Bautista. Honda archivia l’ultima qualifica della stagione con un bilancio positivo, avendo entrambi i piloti in top 10: lo spagnolo è infatti ottavo. Chiudono la top 10 Xavi Fores e Tom Sykes, nono e decimo rispettivamente. Faticano invece gli altri italiani: Federico Caricasulo è 13esimo, mentre Matteo Ferrari è solamente 17esimo con caduta, fortunatamente senza alcuna conseguenza. Finisce a terra anche Loris Baz, che non va oltre il 12esimo crono.