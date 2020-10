SBK, Estoril, Gara 1: Razgatlioglu trionfa, Rea è Campione

Era solo una questione di tempo, dopo Magny-Cours a Jonathan Rea bastavano solamente tre punti per conquistare la sesta corona in Superbike e questa è arrivata oggi in Gara 1 ad Estoril. Il pilota Kawasaki taglia il traguardo in quarta posizione, resta fuori dal podio ma viene proclamato ancora una volta campione del mondo. Il britannico vince il titolo con due gare d’anticipo rispetto alla fine del weekend e festeggia l’ennesimo record.

Nella giornata di Jonathan Rea torna a trionfare Toprak Razgatlioglu, che scattava dalla pole e non ha mai lasciato la prima posizione. Il turco torna sul gradino più alto del podio dopo il round australiano e lo fa in grande stile: domina dal semaforo alla bandiera a scacchi e taglia il traguardo con ben 4.2 secondi di vantaggio su uno stratosferico Chaz Davies. Il gallese è l’unico dei piloti ufficiali a passare sotto alla bandiera a scacchi, perché il proprio compagno di squadra non riesce a terminare la gara. Sabato da dimenticare per Scott Redding, che scattava dal fondo ed è costretto a fermarsi dopo pochi giri a causa di un problema tecnico.

Con Redding fuori dalla gara, si ferma la rincorsa mondiale e Rea è praticamente involato verso il sesto titolo mondiale: nonostante una posizione di partenza difficile, scattava dalla 15esima casella, il campione in carica è autore di una grande rimonta che lo porta anche a lottare per il podio. Deve poi accontentarsi della ‘medaglia di legno’, beffato nel finale da Garrett Gerloff. Lo statunitense mette a frutto il buon risultato della qualifica e passa sotto la bandiera a scacchi in terza posizione, conquistando il suo secondo podio della stagione.

Leon Haslam invece non riesce a capitalizzare il vantaggio della prima fila conquistata in Superpole ed arretra in quinta posizione, pagando quasi dieci secondi dal vincitore della gara. L’alfiere Honda precede Alex Lowes, sesto al traguardo. Chiude in settima posizione Michael Ruben Rinaldi, un po’ deluso per non essere riuscito a mantenersi tra le posizioni di testa. Il portacolori del team Go Eleven infatti è in lotta per il podio nei primi giri, ma non va oltre il settimo posto finale. Alle sue spalle chiude Loris Baz, in difficoltà per tutto il weekend. Chiudono la top 10 Xavi Fores e Tom Sykes, nono e decimo rispettivamente.

Gara da dimenticare per Michael van der Mark, che scivola mentre è in lotta per il podio e deve fermarsi. Non va meglio ad Alvaro Bautista, che finisce nella ghiaia, chiudendo la sua Gara 1 in anticipo.