WRC: separazione immediata tra Suninen e M-Sport!

Un fulmine a ciel apparentemente sereno scuote il WRC. Teemu Suninen ha annunciato la separazione immediata dal team M-Sport, che arriva a 2 settimane dall'ultimo rally compiuto assieme, il Rally di Ypres.

Ad annunciare la separazione tra il pilota e il team britannico è stato il management di Suninen, Buag Sports, che tramite un comunicato di poche righe ha annunciato la cessazione della collaborazione sportiva tra le parti con effetto immediato.

Il comunicato recita così: "Il pilota di WRC Teemu Suninen cessa la sua collaborazione con M-Sport dopo profonde analisi con il suo management".

"Teemu Suninen, pilota 27enne di WRC, ha deciso di interrompere la sua collaborazione con il team M-Sport. Questa decisione è stata comunicata a M-Sport ed è stata accettata".

"La decisione avrà effetto immediato. Dunque l'ultimo rally compiuto da Suninen con M-Sport è stato il Rally di Ypres, disputato dal 13 al 15 agosto scorso".

"Ringraziamo M-Sport per i 5 anni trascorsi assieme e auguriamo a loro tutto il meglio".

Queste invece le uniche dichiarazioni di Suninen: "M-Sport, è tempo di dirci addio. Sono grado a loro perché mi hanno dato la chance di correre nel WRC per diversi anni. E' stato in viaggio in cui ho imparato e ho passato alcuni momenti grandiosi".

"Nonostante ciò, nulla è per sempre. E così abbiamo deciso che è tempo di affrontare nuove sfide", ha terminato Suninen.

Il management di Teemu ha fatto sapere che nel corso delle prossime settimane saranno svelati i piani del pilota WRC. A questo punto è lecito attendersi una sola destinazione WRC possibile per l'ormai ex pilota di M-Sport: Toyota Gazoo Racing, probabilmente da pilota che si alternerà al volante della Toyota GR Yaris Rally1 con Sébastien Ogier a partire dalla prossima stagione.