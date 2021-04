WRC, Rally Croazia, PS15: stesso tempo per Neuville e Ogier

La lotta per la vittoria e per il podio del Rally Croazia è entrata nel vivo. Sébastien Ogier, Thierry Neuville ed Elfyn Evans stanno spremendo il massimo dalle rispettive vetture e il distacco tra i tre nella PS15 dice davvero tutto.

Sébastien Ogier e Thierry Neuville hanno vinto la speciale Krašić - Vrškovac 2 di 11,11 chilometri avendo ottenuto lo stesso tempo. Elfyn Evans ha fatto peggio, ma di poco. Appena 1 secondo il ritardo del gallese dai due rivali. Questo fa in modo che i primi 3 abbiano concluso la PS15 con un divario di 1" tra i primi 2 ed Evans.

Questo, in sostanza, congela la classifica. Anche se non va tralasciato il fatto che grazie a questa vittoria di speciale Neuville si sia avvicinato di nuovo a Evans. Tra i due, in lotta per il secondo posto, ci sono appena 2"9 quando manca una prova alla fine della seconda giornata di gara.

Le restanti posizioni sono ormai congelate. Solo un problema o un errore potrebbe rimetterle in discussione. A partire dal quarto posto di Ott Tanak, continuando con Adrien Fourmaux, ormai saldamente quinto e senza la pressione di dover difendere una posizione meritata.

Continuando con il passo mostrato nel pomeriggio, Takamoto Katsuta potrebbe riparire i discorsi per la sesta posizione, attualmente nelle mani di Gus Greensmith (M-Sport). Tra i due ci sono 24"3, ma il passo del giapponese si sta rivelando nettamente più competitivo rispetto a quello del britannico.

Rally Croazia - Classifica dopo la PS15

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo Penalità 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 2.01'59”2 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +6"5 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +9"4 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +34"5 5 Fourmaux/Renaud Ford Fiesta WRC +1'24"0 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +2'19"2 7 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +2'43"5 8 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +3'45"7 9 Osberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +6'45"9 10 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +7'50"5 +10"