WRC: Mikko Markkula torna navigatore di Teemu Suninen

Il 2021 di Teemu Suninen sarà un anno molto differente dai due precedenti, in cui ha avuto modo di correre interamente il Mondiale Rally da pilota ufficiale del team M-Sport. Il finlandese continuerà a difendere i colori della squadra britannica, ma solo per un numero parziale di eventi in questo 2021 a causa della mancanza di fondi che al team avrebbero permesso di schierarlo al pari di Gus Greensmith.

Anche per questo motivo il navigatore di Teemu Suninen nel corso delle ultime 2 stagioni, ovvero Jarmo Lehtinen, ha deciso di abbandonare l'abitacolo della Ford Fiesta WRC numero 3 per tornare ad occupare un ruolo dirigenziale nel team Toyota Gazoo Racing WRC, divenendo subordinato di Kaj Lindstrom.

Questa mossa ha lasciato Suninen senza un navigatore per qualche giorno. Nel corso delle ultime ore gli organizzatori del Rallye Monte-Carlo, prologo del WRC 2021, hanno ufficializzato la entry list della gara che sarà svolta - salvo sorprese derivanti dalle decisioni del governo transalpino - dal 21 al 24 gennaio.

Nel documento pubblicato dall'Automobile Club de Monaco si evince come Teemu Suninen non solo sarà titolare del team M-Sport, ma si può notare come tornerà a essere navigato da Mikko Markkula. Il navigatore finlandese, classe 1981, ha già lavorato per diverso tempo con Suninen.

I due finlandesi hanno occupato lo stesso abitacolo per 4 anni consecutivi. Markkula, dopo aver lasciato Andreas Mikkelsen, ha iniziato a correre assieme a Suninen nel WRC2 nell'anno 2015. I due hanno corso nella categoria propedeutica al WRC per 2 stagioni e mezzo, per poi passare al volante della terza Ford Fiesta WRC Plus a metà 2017.

In quella stagione Suninen e Markkula debuttarono al Rally del Portogallo, ma a impressionare tutti fu la loro seconda uscita, avvenuta nella gara di casa, il Rally di Finlandia previsto a inizio agosto. L'equipaggio finnico sfiorò il podio chiudendo con un eccellente quarto posto, nella giornata in cui a trionfare fu un altro finnico, Esapekka Lappi, che colse la prima e sino a ora unica affermazione nella classe regina del Mondiale Rally.

Nel 2018 Suninen e Markkula presero parte all'ultima stagione assieme, prima che Teemu scegliesse l'esperto Jarmo Lehtinen per affiancarlo nell'abitacolo della Ford Fiesta WRC. Dopo 2 stagioni, costellate da una buona crescita del 26enne e qualche podio promettente, si riforma la coppia Suninen Markkula. i due correranno assieme subito, al Rallye Monte-Carlo.