WRC, Toyota: incidente nei test per Ogier e Ingrassia

Non è iniziata, né finita bene la seconda giornata di test in vista del Rallye Monte-Carlo per l'equipaggio campione del mondo rally in carica formato da Sébastien Ogier e Julien Ingrassia.

Toyota è stata costretta a interrompere anzitempo la giornata di prove per preparare il prologo del Mondiale Rally 2021 a causa di un incidente del proprio equipaggio di punta, che stava provando la Yaris WRC gommata Pirelli.

Ogier e Ingrassia sono usciti di strada questa mattina, poco dopo aver iniziato la seconda giornata di test dedicata a loro per la gara prevista (salvo sorprese dell'ultima ora) dal 21 al 24 gennaio.

Il team diretto da Jari-Matti Latvala ha reso noto l'incidente avvenuto oggi con un tweet pubblicato sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter. I due, stando a quanto affermato dal team, stanno bene.

Piccola postilla legata a Ingrassia: il navigatore 7 volte iridato è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non ha riportato nulla di preoccupante.

"Il secondo giorno di test pre-Monte di Seb e Julien si è concluso in anticipo dopo che questa mattina sono usciti di strada. Entrambi stanno bene e Julien sta andando per i controlli di routine", dice il breve comunicato Toyota.

Ancora da chiarire i dettagli dell'uscita di strada, così come la dinamica che ha portato a concludere assai in anticipo la giornata di test del team giapponese. Questi, però, dovrebbero riprendere nella giornata di domani senza ulteriori intoppi.