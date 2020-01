WRC, retroscena Lappi: "La nuova aerodinamica Citroen era ottima"

Alle porte del WRC 2020 - partirà giovedì 23 gennaio con il Rallye Monte-Carlo - i protagonisti del Mondiale Rally si apprestano a iniziare una nuova stagione dopo il ribaltone di mercato che ha portato Ott Tanak, nuovo campione del mondo, in Hyundai e Sébastien Ogier in Toyota.

Il secondo movimento, quello che ha portato Ogier alla corte di Tommi Makinen, è una diretta conseguenza non solo dell'addio di Tanak, ma anche del ritiro di Citroen Racing dal WRC al termine della stagione passata.

Proprio gli echi del ritiro di Citroen continuano a essere ben presenti, perché la vicenda è ancora troppo fresca per non aver lasciato strascichi. Uno di questi è tecnico, perché a tanti è rimasta in mente la C3 dotata della nuova aerodinamica che avrebbe dovuto esordire in questa stagione.

Un cambiamento radicale per la vettura francese, che però - almeno al momento - è destinato a rimanere nei garage della gestione sportiva di PSA Motorsport a Satory. Chi però ha parlato delle potenzialità delle novità di Citroen è stato Esapekka Lappi.

Il finnico, oggi pilota del team M-Sport, ammette la bontà delle nuove soluzioni preparate dagli ingegneri francesi e lo fa con un po' di rimpianto, anche se poi dopo i primi test con la Fiesta questo stato d'animo è stato attenuato grazie a un comportamento ottimale della vettura preparata da M-Sport.

"Sappiamo che sarebbero arrivati aggiornamenti per la C3 per la nuova stagione. La nuova aerodinamica ci avrebbe dato notevoli vantaggi", ha affermato il 29enne ex Toyota e Citroen.

L'aerodinamica rivista avrebbe dunque aiutato le C3 a fare considerevoli passi avanti, ma non a tutto tondo. Sembra infatti che su asfalto le difficoltà sarebbero rimaste. Forse meno evidenti, ma il team avrebbe dovuto lavorare ancora sodo per mettere una pezza a un progetto nato male.

"Le novità aerodinamiche ci avrebbero fatto fare passi avanti considerevoli. La C3 sarebbe stata sicuramente più competitiva, ma avremmo probabilmente faticato ancora sull'asfalto".

