Rovanpera vince l'Arctic Rally Lapland su Toyota WRC. Bottas 8°

A poco meno di una settimana dall'inizio del WRC 2020, ma anche a meno di un mese dall'avvio delle presentazioni delle monoposto di Formula 1, tutti i fari erano puntati al Rally Arctic Lapland in cui sono stati grandi protagonisti Kalle Rovanpera e Valtteri Bottas.

I due piloti finlandesi hanno preso parte all'evento che fa parte del campionato rally nazionale per motivi differenti, ma il risultato è stato un grande spettacolo sulle nevi finlandesi di Rovaniemi.

Rovanpera è stato schierato da Toyota al volante della Yaris WRC Plus per prendere confidenza con la vettura senza sfruttare preziose giornate di test, che per i team WRC sono contingentate e devono essere sfruttate nel migliore dei modi.

Il 19enne ha avuto modo di capire meglio la sua nuova arma, con cui debutterà ufficialmente al Rallye Monte-Carlo nella prima giornata di gara prevista il 23 gennaio.

Valtteri Bottas, invece, ha corso al volante di una Citroen DS3 WRC preparata dal team PH Sport, la stessa con cui ha corso lo scorso mese di dicembre al Paul Ricard, in una gara disputata all'interno della pista transalpina. Per il pilota della Mercedes un modo per tenersi in forma, ma anche per divertirsi e continuare a prendere confidenza con una categoria - quella rally - scoperta da poco ma che lo ha conquistato in breve tempo.

Per la cronaca, Rovanpera ha stravinto il Rally Arctic Lapland con 2'27"4 di vantaggio sul primo degli avversari, il connazionale Teemu Asunmaa al volante di una Skoda Fabia R5 Evo. Terzo posto per Erik Pietarinen, che da quest'anno è navigato dall'ex copilota di Jari-Matti Latvla: Miikka Anttila.

Rovanpera, nella prima giornata di gara, è stato costretto a fermarsi nella PS3 per togliere la protezione del motore posta sulla bocca d'areazione anteriore. Questa, rimasta al suo posto in prova, ha fatto surriscaldare il motore e ha costretto Kalle a fermarsi in prova e a toglierla. Per questo l'equipaggio ufficiale Toyota ha perso la prima posizione nella generale in quel frangente, ma l'ha subito recuperata nella stage successiva dilagando poi fino alla fine. Oggi, invece, Kalle è finito lungo in una staccata, ma è riuscito a riprendere la via della stage senza alcun problema.

Valtteri Bottas, invece, continua nel suo apprendistato. Il pilota della Mercedes ha compiuto in questo weekend il primo rally di un certo livello con la DS3 WRC, chiudendo in nona posizione, staccato da Rovanpera di 9'54"1. Il distacco conta, ma fino a un certo punto, perché in gara c'era una vettura Plus, quella di Kalle, una WRC, la sua, e tante R5. Dunque la corsa è valsa per Bottas più come prova per continuare a far pratica che a testare realmente le sue doti competitive su vetture rally.

