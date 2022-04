WRC | Croazia, PS16: Rovanpera chiude al comando anche la Tappa 2

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen concludono al comando anche la Tappa 2 del Rally di Croazia, terzo evento del FIA WRC 2022 che nella giornata di sabato ha vissuto altre emozioni dovute al meteo pazzo che imperversa per le strade asfaltate di Zagabria.

Cancellata la PS15 "Platak 2" (15,85km) per nebbia - che già in mattinata aveva creato non pochi problemi a tutti - gli equipaggi si sono diretti al via della PS16 "Vinski Vrh-Duga Resa 2 (8,78km) andata in scena incredibilmente sotto alcuni raggi di sole.

Nonostante fossero svantaggiati nella posizione di partenza, Rovanperä/Halttunen hanno resistito agli assalti dei rivali senza commettere errori gravi, anche se una foratura aveva mandato all'aria parecchio del vantaggio accumulato durante le prove del mattino.

A fine giornata i finlandesi della Toyota GR Yaris #69 vincono proprio la PS16 e si ritrovano con 19"9 da gestire domani sulla Hyundai i20 N di Ott Tänak/Martin Järveoja, i quali cercano di salvare la faccia alla Casa coreana dopo il K.O. in mattinata di Oliver Solberg/Elliott Edmondson e le penalità dovute a problemi comminate a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Il terzo posto è nelle mani di Craig Breen/Paul Nagle con l'unica Ford Puma di M-Sport in grado di lottare per i vertici della classifica, incalzati però a 4"9 dal duo Neuville/Wydaeghe.

I belgi della Hyundai stamattina hanno cominciato malissimo accusando un guasto all'ibrido che li ha fatti arrivare tardi al controllo orario, con conseguenti 10" di penalità ricevuti.

Questi si sono sommati ai 40" avuti ieri per un episodio simile e ai 60" per eccesso di velocità riscontrata in un tratto di collegamento, su cui però è stato presentato appello.

Un ulteriore noia al motore non ha fermato la coppia della i20 N #11, che porta a conclusione un'altra giornata da denti strettissimi al quarto posto e con ulteriori rammarichi dovuti a problemi tecnici che ormai stanno martoriando i piloti Hyundai al limite dell'esaurimento nervoso.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Giornata abbastanza tranquilla per le altre Toyota affidate ad Elfyn Evans/Scott Martin e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, al momento in quinta e sesta piazza.

Il gallese ha cercato di recuperare terreno sfruttando una buona posizione di partenza, ma nel pomeriggio è parso non riuscire ad avvicinare più di tanto chi lo precedeva, mentre il giapponese non si può certo dire sia stato irresistibile, frenato oltretutto da una foratura.

Nella Top10 generale troviamo anche l'intero podio della Classe WRC2, al momento condotta agevolmente da Yohan Rossel/Valentin Sarreaud con la Citroën C3 Rally2.

Yohan Rossel, Benjamin Boulloud, PH Sport Citroen C3 Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

I piloti di PH Sport vantano distacchi consistenti sulle Škoda Fabia Rally2 Evo della Toksport WRT nelle mani di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (+35"1) e del Lotos Rally Team per Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (+15"8).

Quarta di categoria e decima assoluta c'è pure la Škoda di Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Toksport WRT).

La giornata finale di domenica scatta alle ore 7;18 con la PS17 "Trakošćan-Vrbno 1" (13;15km), seguita dalla PS18 "Zagorska Sela-Kumrovec 1" (14,09km) alle 8;38, con ripetizioni previste alle 10;26 e alle 13;18 per portare a termine la gara.