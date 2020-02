Bird ritorna alla Ferrari per Sebring e Le Mans

Il pilota della Virgin in Formula E dividerà l'abitacolo della 488 GTE #71 con Davide Rigon e Miguel Molina in queste due gare, dopo aver rinunciato ad un impegno a tempo pieno nel WEC 2019/2020 a causa delle possibili concomitanze con la Formula E.

Il rinvio della gara di Sanya, dovuto alla crisi cinese legata al Coronavirus, tuttavia, permetterà al pilota britannico di scendere in pista sia a Sebring che a Le Mans.

Il responsabile dei programmi GT del Cavallino, Antonello Coletta, ha detto a Motorsport.com: "Sam fa parte della nostra famiglia, è un pilota ufficiale, ma ora in una modalità differente".

"Per il momento correrà solo a Sebring e Le Mans, ma l'accordo è aperto anche ad altre gare, a patto che gli permetta di rispettare il suo contratto in Formula E".

Ha sottolineato poi che è ancora presto per dire se Bird potrà correre a tempo pieno nel 2020/2021, aggiungendo che comunque la Ferrari non prenderà una decisione sui piloti prima dell'estate.

Bird entra quindi a far parte di una line-up invariata per la Ferrari in GTE-Pro alla 24 Ore di Le Mans.

James Calado ed Alessandro Pier Guidi, titolari della vettura #51, saranno di nuovo affiancati da Daniel Serra. Quest'ultimo sarà in pista anche a Sebring, rendendo la Ferrari l'unico costruttore che sarà impegnato in Florida con una line-up di tre piloti in GTE-Pro.