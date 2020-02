Colpo di scena nel WEC: Rebellion chiude i battenti dopo Le Mans!

Rebellion Racing ha deciso di chiudere tutti i programmi relativi al motorsport dopo la prossima 24h di Le Mans, che quindi segnerà l'addio della compagine svizzera non solo al progetto LMP1, ma anche a questo mondo.

Si tratta di un fulmine a ciel sereno, come molte volte capita nell'ambiente, figlio di una riorganizzazione al proprio interno che ha spinto la squadra rossocrociata a terminare ogni tipo di attività sportiva, per concentrarsi su altri progetti, come spiegano i vertici.

"Il motorsport è stata una grandissima risorsa per noi - ha detto il presidente Alexandre Pesci - Le corse in pista sono state un modo eccezionale per metterci in mostra come marchio davanti ad un grande pubblico. Gli investimenti hanno portato un ritorno che si può definire molto più che soddisfacente, ma ora abbiamo da ridefinire i nostri programmi a livello di business, per cui è stata presa con difficoltà la decisione di chiudere immediatamente tutta la parte legata alle corse al termine della stagione del FIA WEC. Non è stato semplice e siamo molto tristi di non poter continuare con gli investimenti fatti in passato per il futuro".

Calim Boudhadra, AD di Rebellion Corporation, ha aggiunto: "La strategia del nostro marchio cambia! La 24h di Le Mans 2020 sarà la nostra ultima gara, un punto massimo per le corse endurance dove abbiamo raggiunto grandi risultati. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori che hanno affrontato con noi queste importanti sfide. Come team privato siamo orgogliosi di avere scritto questa pagina di motorsport".

La decisione di Rebellion lascia anche scoperta una parte del progetto di Hypercar imbastito con Peugeot Sport, con qui a dicembre era stata annunciata la collaborazione. Boudhadra ha glissato così: "Sono anche convinto che Peugeot nel WEC avrà un grande successo in futuro del quale non si pentirà".