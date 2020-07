Lotti: "Altri marchi faranno le TCR DSG, non solo Volkswagen"

Ci sono anche altri costruttori impegnati nello sviluppo di vetture TCR dotate di cambio DSG, potendo così ampliare la scelta oltre a quelle già presenti facenti parte del Gruppo Volkswagen.

La conferma arriva da Marcello Lotti, ideatore del concetto TCR e capo di WSC Group che gestisce tutte le serie turismo, fra le quali lo scorso anno è nata anche quella endurance dedicata alle Audi, Cupra e Volkswagen che montano la trasmissione di serie.

Nel 2020 verrà lanciato anche il campionato TCR DSG Europe, che ha quattro tappe assieme a quello relativo tricolore, a simboleggiare che c'è parecchio seguito ed interesse anche per macchine turismo prive del classico sequenziale.

“Siamo lieti che il promoter della serie stia facendo un ottimo lavoro assieme ai team, specialmente considerando tutti i problemi legati al Covid-19, al lockdown e alle restrizioni - ha detto Lotti - Il lancio del campionato europeo per le vetture DSG è la conferma che molti piloti vogliono ancora correre con questo tipo di auto, ma siamo anche molto contenti che Volkswagen Group continui a fornire supporto per le sue squadre clienti".

Il manager modenese conferma che però altri marchi già presenti nel TCR stanno pensando di unirsi al Gruppo VW proprio per avere una alternativa nella propria gamma.

“La cosa più importante è che sta crescendo l'interesse per le auto dotate di cambio DSG, che possono essere messe in pista con un budget ridotto e offrire un mix di prestazioni e affidabilità che sono fattori importanti nelle corse endurance. Questa cosa si è tramutata nel lavoro di sviluppo su versioni DSG anche da parte di altri costruttori che hanno già delle TCR. Al momento non possiamo ancora dire chi sono, ma presto verranno svelati i nomi".

"Per questo WSC Group sosterrà il programma utilizzando i nostri sistemi di promozione e comunicazione anche per quanto riguarda il TCR DSG Europe".