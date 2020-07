TCR Italy: Romagnoli e Proteam insieme con la Volkswagen DSG

Il TCR Italy torna ad abbracciare il Proteam dopo un anno di assenza e lo fa grazie all'accordo che la squadra di Valmiro Presenzini ha raggiunto con Riccardo Romagnoli.

L'esperto pilota romano avrà la possibilità di confrontarsi nella Classe DSG con una Volkswagen Golf GTI, reduce da una stagione 2019 sui Prototitipi e tornando nel team con cui corse oltre 20 anni fa.

“A 22 anni di distanza si è riformata questa squadra con Riccardo che credo sia stato il mio primo pilota - ricorda Presenzini - Nel 1998 abbiamo corso con la Clio 3000 nell’Europeo e abbiamo anche vinto la Coppa Michelin. Di strada ne abbiamo fatta tanta! Lui poi ha messo su una squadra per conto suo, io ho fatto 12 anni di mondiale con il Proteam".

“Siamo motivati al punto giusto, abbiamo l’esperienza che serve e sono convinto che possiamo dire la nostra. Quando uno lavora con serietà e il pilota è quello giusto, si può ben figurare. La macchina per noi è quasi nuova, perché ci abbiamo fatto solo due o tre gare l’anno scorso, ma ora ci stiamo dedicando anima e corpo".

Romagnoli ha già avuto modo di svolgere un test con la Golf a Magione, trovandola immediatamente di suo gusto.

“Abbiamo provato la macchina e mi trovato molto bene - commenta il laziale - Del resto la squadra la conoscevo da tempo e so come lavorano: non avevo dubbi sulla messa a punto, volevo solo capire come mi potessi trovare con questo tipo di vettura. Abbiamo fatto 4 turni, è uscito subito il tempo e siamo soddisfatti”.

“A livello telaistico, di assetto e di motore è una macchina ottima, considerando anche i prezzi di mercato, che non sono esorbitanti. E’ poi è divertente da guidare e aggressiva, una turismo vera e va guidata sfruttandola al 100%. Mi piace anche per questo e ho trovato subito il feeling”.

“Spero di potermi inserire nel gruppo di quelli che stanno davanti. Tutti ambiscono alla vittoria, ma spero che l’esperienza e la tipologia di vettura mi permettano di figurare tra i piloti protagonisti del campionato”.