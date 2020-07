TCR DSG: RC e NOS uniscono le forze per tricolore ed Europeo

Il team RC Motorsport è pronto a fare il suo debutto puntando subito in alto ed in quest'ottica ha avviato una sinergia con la NOS Racing per prendere parte quest'anno al TCR DSG Europe.

La squadra romana che fa capo a Roberto Fedeli, assieme alla formazione toscana guidata da Massimo Poli, sarà presente a tutti gli appuntamenti della serie schierando in pista due Volkswagen Golf TCR DSG e disputando anche il TCR DSG Italy Endurance.

Già definiti al 75 per cento gli equipaggi. Su una vettura ci sarà infatti Carlotta Fedeli, 28enne romana, nel 2019 terza nella serie tricolore di durata a cui ha preso parte in coppia con Cosimo Barberini.

Con un'importante esperienza nei monomarca Seat, la Fedeli ha già completato due test con la nuova vettura che ha avuto modo di guidare a febbraio e maggio sul tracciato di casa di Vallelunga. Al momento si sta lavorando per trovare un altro pilota che possa affiancarla.

Lo stesso Cosimo Barberini, fiorentino classe 1990, salirà sulla seconda Golf alternandosi al volante con Gabriele Giorgi, anche lui toscano, in arrivo dai kart e tre anni fa campione della categoria Lite nel MINI Challenge Italia.

"Siamo felici di avere stretto questa partnership con Nos Racing e di avere definito un programma di ampio respiro - ha commentato Roberto Fedeli - Stiamo cercando un compagno veloce per Carlotta e al momento stiamo inoltre lavorando per prendere parte anche ad alcuni appuntamenti della serie sprint del TCR Italy”.

Il TCR DSG Europe scatterà nel weekend dell'11 e 12 luglio da Imola, per poi affrontare altri quattro round. Il TCR DSG Italy Endurance prenderà invece il via da Misano nel fine settimana dell'8 e 9 agosto, articolandosi anche esso su cinque differenti round.