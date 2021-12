La Toyota Corolla TCR completa i primi test in Argentina

La Toyota Corolla TCR ha completato i suoi primi test all'Autódromo Oscar Cabalén di Alta Gracia.

Qualche giorno fa, in Argentina, la vettura in versione Sedan costruita dal ramo sudamericano della Casa giapponese ha fatto il suo esordio in pista, dove fra il 15 e il 20 dicembre ha girato nelle mani del pilota ufficiale e collaudatore, Matías Rossi.

Oltre a lui, anche Daniel Herrero (Presidente di Toyota Argentina e AD di Toyota Gazoo Racing Latin America) ha avuto modo di provare il mezzo, che ora comincerà la sua fase di sviluppo prima di intraprendere l'iter burocratico per l'omologazione al Dipartimento Tecnico di WSC Ltd, per il quale era presente Massimo Garbin.

Matias Rossi, Daniel Herrero, Toyota Corolla Sedan TCR Photo by: TCR media

“Le prime impressioni sono state ottime, mentre Matías si è occupato dei test, che sono sempre impegnativi all'inizio, ma che ci hanno dato riscontri positivi", ha spiegato Herrero.

"Mi è piaciuta molto la risposta del motore, la velocità in curva e la frenata. Sono orgoglioso di essere stato il primo a poterla guidare e posso assicurare che la macchina ha del potenziale".

Marcello Lotti, Presidente di WSC Group, ha aggiunto: "Sono contento di vedere la Toyota Corolla Sedan TCR compiere i primi test dell'ambizioso programma di sviluppo. La macchina è bellissima e se penso a quello che ha ottenuto in passato questo team nelle altre categorie, sono sicuro che ha del potenziale".

"Non vedo l'ora che scenda in pista per correre, considerando l'appeal che ha il marchio Toyota sono certo che presto vedremo tante Corolla TCR in giro per il mondo a competere”.

