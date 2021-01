Il TCR Italy parte a maggio e avrà sei eventi nel 2021

Saranno sei gli appuntamenti che comporranno il calendario della stagione 2021 del TCR Italy.

Il campionato italiano turismo tricolore, sempre gestito da ACI Sport, ha scelto come tante altre serie di partire in primavera per dare modo a team e piloti di organizzarsi bene, oltre che sperare in un affievolirsi dei problemi creati dal Covid-19.

Si comincia quindi il primo fine settimana di maggio in quel di Monza, mentre il mese successivo sono in programma le tappe di Misano e Vallelunga.

Imola quest'anno avrà la caratteristica di essere ancora una volta doppio appuntamento, proprio come nel 2020: il primo evento è previsto a luglio, il secondo invece a settembre.

Il gran finale dell'anno è stato invece fissato al Mugello, che quindi rispetto ad un anno fa passa dall'essere apertura a chiusura del TCR italiano.

TCR Italy – Calendario 2021

1-2 maggio – Monza

4-6 giugno – Misano

18-20 giugno – Vallelunga

23-25 luglio – Imola

3-5 settembre - Imola

8-10 ottobre - Mugello