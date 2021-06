La Carrera Cup Italia riparte dal Mugello: orari e tv del weekend

Riprende dal Mugello Circuit la stagione della Porsche Carrera Cup Italia. Il prestigioso monomarca delle 911 GT3 Cup ritorna in pista dal 2 al 4 luglio dopo lo scoppiettante round di Misano per la seconda prova stagionale, che sul circuito di Scarperia e San Piero sarà preceduto giovedì dal test pre-gara in esclusiva e che al momento, su un tracciato dove le alte temperature sono molto temute anche per il consumo degli pneumatici, prevede un meteo caldo ma non così rovente.

Con la conferma di oltre 30 vetture al via (sarà con ogni probabilità battuto il record a quota 31 vetture di inizio giugno), venerdì i piloti apriranno il fine settimana scendendo in pista per la consueta sessione di prove libere, in scena dalle 15.25 alle 16.25.

Sabato l'azione riprende quindi con le qualifiche: appuntamento dalle 11.35 alle 12.05 per la PQ1 e dalle 12.10 alle 12.20 con i top-12 ammessi alla sessione finale (PQ2) che deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, al via alle 17.20 e diretta tv su Sky Sport Action, il canale 206 di Sky che per la prima volta ospita una gara della serie tricolore di Porsche Italia, sempre con telecronaca affidata a Guido Schittone.

Gara 2 completa quindi il weekend domenica alle 13.00 in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.