Carrera Cup Italia, Ombra Racing conferma Festante per il 2020

E' in pieno fermento il mercato piloti della Porsche Carrera Cup Italia, la cui edizione 2020 scatterà da Monza il 17 maggio con in griglia anche Aldo Festante, primo driver ufficializzato da Ombra Racing. Il team diretto da Davide Mazzoleni conferma che la piattaforma principale dell’attività sportiva sarà ancora una volta il prestigioso monomarca tricolore, dove sarà quindi protagonista per la terza stagione consecutiva.

A iniziare proprio da Festante, già messosi in mostra nella serie di Porsche Italia grazie a un positivo debutto con la 911 GT3 Cup della squadra bergamsca a metà della scorsa stagione. Dopo le prime esperienze a ruote coperte, il pilota italo-canadese classe 2000 è pronto ad affrontare una stagione d’attacco nelle fila di Ombra Racing con un buon programma di test e con la concreta possibilità di essere al via anche in alcune gare del monomarca Porsche nel contesto internazionale.

Le dichiarazioni

Mazzoleni, team manager: "Ci stiamo preparando al meglio per la stagione, con l’obiettivo di puntare al vertice della Carrera Cup Italia e confrontarsi nel panorama internazionale. Aldo sarà al nostro fianco in questo progetto dopo l’inizio 'in corsa' a metà della stagione 2019: al debutto su vetture a ruote coperte ha saputo essere subito protagonista e quelle sensazioni positive sono state la base per il programma 2020. Abbiamo tutto per fare bene”.

Festante: “È per me un grande piacere correre con il team Ombra anche per il 2020, dopo i risultati convincenti delle ultime gare dello scorso anno non rimaneva che continuare a lavorare duramente in vista della stagione alle porte, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, cercheremo fin da subito di mettere insieme ogni pezzo del puzzle ed essere competitivi”.