Carrera Cup Italia, Raptor Engineering nuovo team per il 2020

Porta il marchio della Porsche Carrera Cup Italia l'inizio delle attività racing del neonato team Raptor Engineering nella sede operativa di San Cesario, in provincia di Modena. La nuova squadra, la prima new-entry tra le compagini attese al via del 15-17 maggio a Monza, è stata fondata ed è diretta da Andrea Palma, driver romano molto conosciuto nel panorama nazionale e attuale collaudatore della Pagani che ha ora deciso di vestire i panni del team principal.

Per il monomarca 2020 promosso da Porsche Italia la compagine emiliana ha già pronta una Porsche 911 GT3 Cup di ultima generazione, anche se c'è tutta l'intenzione di provare a schierare una seconda vettura, così come (sempre con la 911 GT3 Cup) non si escludono ulteriori orizzonti di azione (ad esempio altre serie come la Coppa Italia GT), anche in relazione agli obiettivi o alle proposte in arrivo dai piloti, con alcune trattative che sono già in atto.

Con l'ideazione e la fondazione di Raptor Engineering, Palma lancia dunque una nuova sfida nell'ambiente dei motori, riunendo in questo suo nuovo ruolo di team principal la professionalità, l'esperienza e le conoscenze tecniche accumulate in anni di carriera con la passione per il motorsport. Il driver romano si dice già concentrato al 100% sulla gestione del team emiliano e nelle attività in pista affiancherà la giovane team manager Isabelle Maserati, mentre la direzione tecnica è affidata a un tecnico di grande esperienza come Enio Bolsieri.

“Esordiamo con entusiasmo e dedizione nel motorsport e in un monomarca spettacolare - dichiara Palma sulla prima stagione di Raptor Engineering -; la Porsche 911 GT3 Cup è un'auto competitiva e un concentrato di emozioni, i piloti possono esprimersi al meglio in qualsiasi contesto. Sappiamo bene che ci attende una realtà dove già operano squadre consolidate e quindi vi entriamo con rispetto, ma sempre con l'obiettivo di far bene e distinguerci. Puntiamo a crescere ed evolverci in maniera positiva e ufficializzeremo al più presto il primo pilota, ma potremmo schierare due vetture e il tutto sarà ancora più stimolante. Proprio sul fronte piloti abbiamo dialoghi in corso e restiamo aperti a nuove proposte.”