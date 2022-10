Carrera Cup Italia | Monza: Lorenzo, pollice su nonostante tutto!

Il risultato finale di Jorge Lorenzo nel penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia inganna: fuori oggi alla Ascari dopo aver perso il posteriore e scartato dall'uscita verso l'interno, dove sulla breve via di fuga ha trovato le barriere ed è stato costretto al ritiro.

Il pluricampione MotoGP, alla prima stagione nell'automobilismo e pilota ufficiale del Team Q8 HI Perform, ha sì conosciuto il primo stop nel monomarca tricolore a causa di un errore di guida, ma nella gara 2 odierna ha trovato le condizioni più insidiose, quelle da bagnato (mai davvero sperimentate), e soprattutto fin da venerdì è apparso in realtà più competitivo che mai. Senza paura. Anzi, apparendo quasi esaltato dalle velocità e dai salti sui cordoli su un circuito più tecnico di quanto possa sembrare.

A Vallelunga, un mese fa, aveva compiuto un notevole step in avanti, ora i progressi lo hanno lanciato davvero in bagarre con i migliori protagonisti sulle 911 GT3 Cup. Le due gare di Monza non sono state prodighe di buoni risultati, ma le esperienze fatte torneranno utili in futuro e soprattutto il ritmo tenuto è stato considerevole.

Scattato nono dopo la miglior qualifica dell'anno, in gara 1 Lorenzo ha battagliato con i Pro mantenendo il passo e solo una penalità per un contatto con Delli Guanti in Prima Variante lo ha relegato in 21esima posizione.

In gara 2 l'incidente alla Ascari lo abbiamo raccontato, ma prima dell'episodio avvenuto a pochi minuti dal termine il maiorchino aveva rimontato sotto la pioggia appunto da 21esimo al via a 14esimo. Insomma, tanta "garra", velocità e una considerazione finale a commento del fine settimana: "E' stato il mio weekend più forte in Carrera Cup".

Come accennato, lo è stato fin dal venerdì nelle libere e soprattuto in qualifica sabato mattina. In quel frangente Lorenzo ha davvero impressionato considerando la sua relativa esperienza al volante e a fine prove era raggiante.

L'alfiere Q8 HI Perform si è infatti qualificato nono ma a soli 265 dalla pole position con un crono ben al di sotto del muro dell'1 e 50 (1'49"7: a Monza nel test pre-stagionale di aprile aveva girato in 1'51"4 a 2 secondi dai migliori!). Avesse fatto meglio di appena 96 millesimi sarebbe scattato dalla terza posizione sulla griglia...