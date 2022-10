Carrera Cup Italia | Niente appello post-Monza, ecco la classifica ufficiale

La Porsche Carrera Cup Italia arriverà con una situazione di classifiche definitive all'ultimo atto 2022 che al Mugello deciderà tutti i titoli in palio nel weekend del 23 ottobre.

In realtà per le graduatorie di Michelin e SIlver Cup non cambia nulla ed erano di fatto già ufficiali domenica scorsa nel post penultimo round di Monza, ma su quella assoluta, rimasta sub judice, pendeva ancora la possibilità di appellarsi, come da lui stesso annunciato, di Enrico Fulgenzi avverso la penalità di 25 secondi comminatagli per sorpasso in regime di safety car proprio all'ultimo giro di gara 2.

Come già si immaginava, però, lo stesso pilota marchigiano ha rinunciato a depositare l'appello e dunque, scaduti i termini, la classifica di gara 2 di Monza è ora definitiva con tanto di penalità non più "congelata", così come quella di campionato.

Non che cambi un granché a livello di equilibri generali, con Gianmarco Quaresmini sempre abbondantemente al comando su Giorgio Amati, Laurini terzo e Masters e Cerqui appaiati poco più dietro.

Per quanto riguarda la corsa, Fulgenzi si era classificato quarto e ora è penultimo fuori dalla zona punti, facendo guadagnare una posizione a tuti coloro che seguivano il podio formato da Keagan Masters, Diego Bertonelli e Laurini: dunque Quaresmini sale quarto, Benny Strignano quinto e così via fino ad Alex De Giacomi, ora 15esimo, ultima posizione utile a marcare punti (uno soltanto).

Attuale top-10 di campionato

1. Quaresmini 198 punti

2. Amati 151

3. Laurini 135

4. Masters e Cerqui 132

6. Bertonelli 124

7. Levorato 110

8. Caglioni 98

9. Strignano 93

10. Fulgenzi 84