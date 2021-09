Carrera Cup Italia, il team Raptor verso Franciacorta: "Qualifiche cruciali"

Per Raptor Engineering e Marco Cassarà Il quinto e penultimo round della Carrera Cup Italia in programma nel weekend al nuovo Porsche Experience Center Franciacorta segna l’inizio di un avvincente rush finale della stagione.

Il team modenese è reduce da un grande lavoro di ripristino sulla 911 GT3 Cup targata Centro Porsche Catania dopo il round dai due volti (una vittoria e una rovinosa uscita di pista per fortuna senza conseguenze per il pilota romano) vissuto a metà settembre a Vallelunga e si ripresenta al via del monomarca tricolore nel contesto più atteso dagli appassionati del marchio tedesco, il Porsche Festival.

Alla seconda stagione nella serie, la squadra diretta da Andrea Palma è già in piena lotta per il titolo della Michelin Cup, la cui classifica è al momento comandata proprio da Cassarà, che con Raptor nei precedenti appuntamenti ha conquistato 3 vittorie e ulteriori 4 podi portandosi a +9 sul grande amico-rivale Alex De Giacomi, che a Franciacorta gioca in casa.

Quello al PEC Franciacorta sarà un weekend ancora più speciale e allo stesso tempo probante, in quanto per la prima volta in assoluto i piloti della Michelin Cup saranno protagonisti di qualifiche e gare dedicate, con un programma stilato in esclusiva per loro.

Nelle parole del team manager Palma tutta la rilevanza del round bresciano: “La speranza è quella di stare lontani dai guai e far bene in ottica campionato. Lo meriterebbe tutta la squadra soprattutto per la corsa contro il tempo messa in campo per farci trovare pronti a Franciacorta. Ora dovremo verificare che l’auto sia al 100%, e nelle prove libere di venerdì sarà importante una perfetta messa a punto in ottica qualifica. Sarà il turno cruciale. C’è l’opportunità unica di partire con strada libera davanti da una ‘vera’ pole position e prima fila: su un circuito di soli 2,5 km sarebbe fondamentale coglierla, con anche annessi tutti gli interessi mediatici e di prestigio di fronte ai tanti tifosi, sponsor e appassionati che saranno al Porsche Festival. Mi aspetto grandi battaglie, noi come team non possiamo che mettercela tutta come fatto finora. L’ultima settimana è lì a dimostrarlo".

Su un totale di 34, sulla griglia della Michelin Cup si schiereranno 17 vetture, al via di gara 1 sabato alle 13.00 e di gara 2 domenica alle 9.15. Entrambe sulla distanza di 28 minuti + 1 giro, saranno trasmesse in diretta streaming e in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e sulla relativa pagina Facebook.