Carrera Cup Italia, il team Bonaldi verso Franciacorta: "Vietato sbagliare"

Sul rinnovato tracciato di Franciacorta, divenuto sede del nuovo Porsche Experience Center e situato a pochi chilometri dalla sede di Bonaldi Motorsport, va in scena nel fine settimana il quinto e penultimo round di Carrera Cup Italia.

Le due gare in programma si svolgeranno nel contesto del Porsche Festival: una occasione in più per appassionati e sostenitori di assistere e sostenere di persona il giovane mantovano Marzio Moretti e il team bergamasco.

Nell’ultimo appuntamento di Vallelunga, disputato dopo la lunga pausa estiva, per diverse circostanze non sono giunti i risultati auspicati dalla squadra diretta da Marco Bielli: la classifica di campionato è comunque corta e Moretti ha ancora concrete possibilità di lasciare il segno. Il tracciato è inedito per quasi tutti i protagonisti e sarà fondamentale trovare da subito il feeling migliore, perché per il team Bonaldi è "vietato sbagliare!".

E proprio il team manager Bielli sottolinea: “Dobbiamo fare esperienza di quanto accaduto nell’ultimo appuntamento a Vallelunga per ritornare sulla strada che avevamo intrapreso nella prima parte stagionale, ovvero quella dei risultati e della concretezza. Questo fine settimana sarà cruciale per le sorti del campionato, dove contiamo ancora di dire la nostra”.