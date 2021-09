Carrera Cup Italia, per Cerqui sarà esordio in casa a Franciacorta!

Un weekend senza precedenti attende Alberto Cerqui che da venerdì 1 a domenica 3 ottobre sarà impegnato all'Autodromo di Franciacorta per il penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia 2021. Lo speciale appuntamento si disputerà in un'occasione unica per Porsche Italia, ovvero il Porsche Festival ospitato per la prima volta all'interno del nuovo Porsche Experience Center di Franciacorta.

Il pilota bresciano, portacolori del Team Q8 Hi Perform al volante della Porsche 911 GT3 n.8, arriverà a questo esaltante appuntamento come secondo in classifica a quota 143 punti, in lotta serratissima per la conquista del titolo con Gianmarco Quaresmini e Alessandro Giardelli, che insegue a soli 8 punti di distacco.

Teatro di questa sfida sportiva sarà un tracciato inedito per i quasi tutti i piloti dove i team partiranno da un foglio bianco per definire i setup. Questo aspetto permetterà una battaglia ancora più incerta ed aumenterà l'interesse anche per le sessioni di prove libere, primo vero banco di prova sui 2.519 metri della pista.

Il programma sarà sdoppiato tra i Pro e i Michelin Cup + Silver e questo garantirà a Cerqui, pilota Pro, di poter sfruttare sessioni e gare a pista più libera. L'unica sessione comune sarà il primo turno di libere venerdì alle 8:50, mentre il secondo turno per Cerqui sarà in pista alle 9:55. Le qualifiche si disputeranno già venerdì pomeriggio, alle 17:25. Gara uno dei Pro scatterà alle 17:00 di sabato, mentre gara due si disputerà domenica alle 13:00.

Le gare della Porsche Carrera Cup Italia saranno il momento clou del Porsche Festival, che includerà anche driving experience, hot lap e numerose attività legate al leggendario marchio di Stoccarda. L'evento sarà aperto al pubblico e per partecipare sarà necessario registrarsi tramite il sito https://eventi.porscheitalia.com. L'ingresso sarà consentito esclusivamente alle persone in possesso di Green Pass, con accesso gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Per chi non potrà essere presente a Franciacorta, non mancheranno ovviamente le trasmissioni TV delle due gare, sabato su SKY Sport Action (CH 206 SKY) dalle 17.00 e domenica in chiaro su Cielo (CH 26 DTT) e su SKY Sport Arena (CH 204 SKY) dalle 12.30.

Cerqui ha così commentato in vista di quella che è anche tappa di casa: "Sono davvero molto motivato in vista dell'appuntamento di Franciacorta all'interno del Porsche Festival 2021, sarà un evento unico in un contesto spettacolare come il nuovo Porsche Experience Center che ho avuto il privilegio di visitare in occasione dell'inaugurazione di qualche settimana fa. È vero, sarà la mia gara di casa, ma non ho mai corso su questa pista come la maggior parte dei miei avversari e quindi avremo pochissimi riferimenti reali. Arrivati a questo punto della stagione l'obiettivo è uno solo: fare pochi errori e portare a casa tanti punti per arrivare a Monza con tutte le carte in regola per un finale da protagonisti".