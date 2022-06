Carrera Cup Italia | Giardelli per il riscatto: "A Misano il 110%!"

Sarà il "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico a ospitare il secondo round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia. Dopo un inizio difficile a Imola, Alessandro Giardelli è pronto a risalire in macchina e riscattare la gara di apertura, dove ha portato a casa solamente 10 punti.

Molto veloce il circuito di Misano, dove si deve stare attenti ai tagli che possono causare la cancellazione del giro di qualifica e in gara potrebbero portare a una sanzione. Lo schieramento di partenza è notevole, fondamentale è dunque la qualifica, soprattutto partire davanti.

Con 36 vetture al via ci sarà da gestire il traffico, sarà un weekend molto combattuto, a partire dalle quattro ore del test pre-gara di domani. Poi prove libere in notturna, dalle 20.40 alle 22.00 venerdì. Sabato qualifica dalle 12.00 alle 13.00. Gara 1 in notturna, semaforo verde alle 21.20 con 28’+1 giro. Domenica gara 2 a partire dalle 12.35.

Le gare saranno visibili su canale 201 SKY Sport Uno al sabato e canale 204 SKY Sport Arena e su Cielo del DT Canale 26, oltre che in streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it.

Giardelli ha così commentato prima del secondo round 2022: "Sono pronto per la tappa di Misano dopo il weekend infelice di Imola. Qui dobbiamo riscattarci, non sarà un weekend facile, farà molto caldo e dovremo riuscire a trovare il giusto setup da subito, siamo fiduciosi. Il team Ebimotors - Centro Porsche Varese è fantastico, quindi darò il 110% per portare a casa più punti possibile".