Carrera Cup Italia | Cerqui caricato... a molla per Misano

Con i gradi del campione in carica, Alberto Cerqui tornerà in pista il prossimo weekend al Misano World Circuit per il secondo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia 2022. Al volante della Porsche 911 GT3 Cup n.1 gestita dal team Ghinzani Arco, il driver bresciano cercherà di bissare il weekend dello scorso anno nel corso del quale ottenne pole, vittoria e giro veloce e continuare quindi a essere protagonista al vertice come dimostrato nel round di apertura a Imola.

Il programma di Misano, come oramai da tradizione delle ultime edizioni del monomarca Porsche tricolore, sarà concentrato nelle ore serali e notturne. Le prove libere si disputeranno venerdì alle 20.40, mentre le prove ufficiali dalle 12.00 di sabato. La prima gara scatterà sabato alle 21.20, mentre la seconda domenica alle 12.35.

Le gare sui 4226 metri del circuito romagnolo si potranno seguire in streaming sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e in tv. Gara 1 sarà in diretta su Sky Sport Uno, mentre gara 2 andrà su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo (Canale 26 DTT).

Cerqui ha sottolineato alla vigilia del secondo atto stagionale: "Sono molto carico, a Misano lo scorso anno è stato un grande weekend con pole, vittoria e giro veloce, quindi le sensazioni sono molto positive. Domani avremo una sessione di test pre-gara che ci consentirà di lavorare bene sul setup anche considerando il fatto che la prima gara sarà in notturna, quindi in condizioni diverse rispetto al normale. L'obiettivo è portare a casa punti pesanti, fondamentali per il campionato. Sono fiducioso e ho voglia di fare bene".