Carrera Cup Italia, Villorba Corse punta sulla... notte a Misano

Dopo i primi punti raccolti a Imola in gara 1, dove però è arrivato anche un successivo stop in gara 2, la Scuderia Villorba Corse si ripresenta in Carrera Cup Italia insieme al Centro Porsche Treviso e riparte con rinnovate ambizioni dal Misano World Circuit, che questo weekend ospita il secondo round stagionale del monomarca tricolore.

Nell’impegnativa tappa che sul circuito romagnolo prevede metà del programma in notturna, il team veneto diretto da Raimondo Amadio torna anche a schierare Benedetto "Benny" Strignano al volante della 911 GT3 Cup da 510 cavalli caratterizzata dalla livrea che sancisce la partnership fra le due realtà trevigiane, il cui progetto è stato ufficialmente presentato a fine aprile.

Nel primo round stagionale, disturbato anche dalla pioggia, il 23enne driver pugliese non ha vissuto un esordio particolarmente fortunato sulla nuova vettura da quest’anno impiegata nella serie di Porsche Italia e nelle due gare da 28 minuti + 1 giro in programma a Misano l’obiettivo sarà quello di riuscire a concretizzare sia nei risultati sia nelle performance la progressione messa in mostra lo scorso anno e culminata con la conquista del primo podio a Monza.

A tal proposito, il team principal Amadio si è così espresso prima della partenza per Misano, dove già giovedì si scende in pista per il test pre-gara: “A Imola non abbiamo raccolto quello che speravamo nonostante ci siano stati dei buoni riscontri lungo tutto il weekend. In questa fase del progetto condiviso con il Centro Porsche Treviso l’importante è continuare a lavorare duro e rimanere concentrati sul raggiungimento dei risultati, che sono la nostra indiscussa ambizione. A Misano avremo una gara in notturna che sicuramente rappresenta qualcosa di diverso rispetto al consueto format, cercheremo di cogliere il massimo anche da questa situazione”.