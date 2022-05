Carrera Cup Italia, Fulgenzi torna a tempo pieno: "Obiettivo quarta 992!"

Le stagioni 2020 e 2021 di Enrico Fulgenzi son state principalmente dedicate allo sviluppo della sua nuova realtà imprenditoriale: il team Enrico Fulgenzi Racing. I vari impegni non hanno permesso al driver jesino di concentrarsi al 100% sull’attività di pilota a tempo pieno nella Porsche Carrera Cup Italia, dove però nel 2022 rientra in pianta stabile.

E lo fa senza mezzi termini, lanciando l'attacco nell'ormai doppio ruolo di protagonista al volante e di team owner. Nella prima stagione tricolore delle nuove '992 GT3 Cup', con EF Racing ci saranno poi anche due piloti iscritti in Michelin Cup: il già visto in azione nella serie tricolore Gabriel Rindone e la new entry del team Mike Knutzon, svedese.

In realtà, non finisce qui, perché Fulgenzi non nasconde i programmi di espansione, anche se la sua disamina pre-stagione, proprio mentre è in corso oggi il test pre-gara a Imola in vista del primo round del 6-8 maggio, parte dal test collettivo di Monza il mese scorso: "E' andato molto bene, ho fatto pochi giri ma volevamo lavorare su delle cose ben precise e così è stato. Monza ci ha ulteriormente confermato che siamo nelle posizioni di vertice anche con la nuova 992. E' un cambiamento importante per la Carrera Cup Italia, è una 911 GT3 Cup molto diversa e cambia tutto rispetto a quanto poteva rappresentare lo stacco tra 997 e 991 o anche poi tra gen.I e gen.II. E' qualcosa di molto evoluto".

Il campione 2013 si proietta poi sul prossimo weekend a Imola: "Noi siamo tanto carichi, Nel 2020 di fatto non ho partecipato, nel 2021 con una gara in meno ma di fatto due per gli inconvenienti tecnici patiti al Mugello con il risultato di non aver preso punti alla fine siamo arrivati a giocarcela. A Imola ci sarà un aria frizzante e croccante: 37 vetture al via con tanti piloti giovani e meno giovani ma forti che vogliono ambire al titolo. Tutti saranno molto elettrici perché vorranno essere nelle posizioni di vertici già alla prima gara. Qui dovrà valere un po' l'esperienza. Non dobbiamo mai dimenticarci di ciò che è stata la storia della Carrera Cup negli ultimi anni. In fondo spesso ha vinto chi ha sbagliato di meno. Sarà molto importante questo aspetto nel primo appuntamento: guidare e lavorare pensando a medio-termine, all'obiettivo più importante, che non è la gara di Imola ma il campionato".

E la visione da team manager? Non può mancare e già ci sono novità: "Sono tanto eccitato e felice perché proprio pochi giorni fa abbiamo formalizzato l'acquisto della terza vettura. Ci tengo a sottolineare che le tre 992 che schiereremo sono tutte di proprietà della squadra e tra l'altro stiamo lavorando all'acquisto della quarta, un segno di solidità del nostro progetto".