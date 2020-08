Zarco: "Assurdo che mi penalizzino per il crash con Morbidelli"

Johann Zarco ancora non sa se potrà partecipare a questo fine settimana di gara, in cui la MotoGP sarà protagonista nuovamente sul tracciato austriaco del Red Bull Ring per svolgere il Gran Premio di Stiria.

Il francese si è sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di ieri per rimuovere lo scafoide della mano destra. Non potrà essere in sella alla sua Ducati nel primo turno di prove libere perché, quando di è presentato alla visita medica di questa mattina, le 48 ore che per regolamento devono esserci dal momento dell'operazione a quello di tornare in moto non sono presenti.

Zarco è stato inoltre sentito dalla Direzione Gara, dove i commissari hanno chiesto il suo parere sulle cause dell'incidente che ha causato la bandiera rossa dopo pochi giri dal via del GP d'Austria dello scorso fine settimana e che, per poco, non si è tramutato in tragedia.

Come ha detto domenica, il pilota del team Avintia ha insistito sul fatto che in nessun modo avrebbe potuto evitare di essere centrato dalla moto di Morbidelli mentre era intento ad affrontare la frenata di Curva 3.

Zarco ha fatto sapere di aver superato Morbidelli e di non essere stato più in grado di vederlo, essendo ormai davanti. Per questo motivo Johann non pensa che i commissari gli applicheranno sanzioni per l'incidente.

"E' assurdo che io sia sanzionato. I commissari mi hanno chiesto come avrei potuto evitare l'incidente, e non lo so. Ho già ripetuto loro di non aver fatto nulla di folle. Se avessi frenato prima, sarebbe stato più pericoloso perché Franco era dietro. In realtà è lui che avrebbe dovuto prevedere la frenata, perché lui riusciva a vedermi", ha spiegato Zarco.

Durante questa settimana, il francese ha cercato di stare lontano dalla confusione e dalle critiche piovutegli addosso dopo l'incidente, arrivate soprattutto sui social network.

"Sapevo che in molto mi avrebbero attaccato, ma ero impegnato a organizzare l'operazione. Quindi sono rimasto lontano dai social network. In sostanza, i piloti che dicono che ho fatto qualcosa di sbagliato sono Valentino e Franco, così sono andato a parlare con loro subito dopo la caduta".

Per Zarco l'incidente non influirà affatto sul suo stile di guida, né il suo rapporto con i rivali: "Non cambierà nulla. E' molto facile concentrare la rabbia su una sola persona che non è al suo meglio, perché proveniente da una stagione complicata e con molti problemi", ha osservato Zarco.

