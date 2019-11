Yamaha: nuovo airbox più alto e stretto

I test di Valencia della MotoGP sono iniziati da appena un paio d'ore, ma si sono già viste parecchie novità. Nel box Yamaha, per esempio, è piuttosto evidente la differenza tra le due moto a disposizione dei due piloti ufficiali, Maverick Vinales e Valentino Rossi, che hanno una M1 che potremmo definire in versione 2019 ed una moto sensibilmente diversa.

Basta buttare un occhio al cupolino per rendersi conto che la versione più evoluta ha un airbox differente, più alto e stretto rispetto a quello della versione 2019 (nella foto qui sotto a sinistra, a destra c'è quello vecchio). Probabilmente per questioni aerodinamiche, ma anche per portare più aria al motore, visto che uno dei punti su cui la Yamaha deve lavorare di più è proprio la velocità di punta della M1.

La MI nuova di Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Matteo Nugnes La M1 vecchia di Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Matteo Nugnes

Differente anche il telaio e anche in questo caso quello nuovo è facilmente riconoscibile perché è color alluminio, mentre lo standard è nero opaco. Infine, sulla moto nuova entrambi i piloti montano il nuovo propulsore su cui hanno iniziato a lavorare fin dal test di Brno e che poi gli era stato riproposto anche in quello di Misano.

Sia Valentino che Vinales hanno fatto una prima uscita con la M1 2019, poi sono passati a lavorare sulla moto più evoluta, segno che c'è fretta di provare a ricucire il distacco nei confronti della Honda e di Marc Marquez.