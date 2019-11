Alex Marquez impaziente: eccolo già in sella alla Honda!

L'uomo con più occhi puntati nella giornata di apertura dei test di Valencia è senza ombra di dubbio Alex Marquez. A poche ore dalla firma del contratto che lo renderà pilota ufficiale Honda accanto al fratello Marc, il campione del mondo della Moto2 si appresta a fare il suo debutto sulla RC213V e sembra davvero uno dei più impazienti a scendere in pista.

Lo spagnolo, che oggi sarà in sella ad una moto 2019 gestita dal Team LCR, sembra decisamente tra i più impazienti di prendere la via della pista. E lo dimostra il fatto che si è già prestato per degli scatti in pit lane in sella alla RC213V completamente nera sulla quale appare solamente il numero 73 azzurro. Tutta nera anche la tuta che indossa Alex, ma questo fa parte del gioco dei test invernali quando si cambia squadra.

Come anticipato ieri, oggi Alex è impegnato con la squadra di Lucio Cecchinello perché la HRC aveva già pianificato di affiancare a Marc il collaudatore Stefan Bradl, che porterà avanti lo sviluppo della moto 2020, sulla quale probabilmente il rookie spagnolo salirà invece la prossima settimana a Jerez.