Yamaha: Crutchlow factory a Silverstone, Dixon in Petronas

Il pilota britannico, che si è ritirato alla fine della scorsa stagione e fa parte del Test Team Yamaha, farà il suo debutto nella formazione ufficiale della Casa giapponese nella sua gara di casa a Silverstone, in coppia con il leader del campionato Fabio Quartararo, dopo che la Yamaha lo ha firmato per il Gran Premio di Gran Bretagna, in seguito all'annuncio della rottura immediata con Vinales.

Crutchlow era stato richiamato dalla Yamaha Petronas per sostituire l'infortunato Franco Morbidelli, che ha subito un intervento chirurgico al ginocchio il 25 giugno e inizialmente era destinato a perdere almeno tre gare, le due in Austria e il weekend di Silverstone.

Dopo aver corso al Red Bull Ring sulla moto di Morbidelli per il team malese, Crutchlow farà il passo nella formazione ufficiale tra una settimana su una M1 factory, diversa quindi da quella utilizzata nelle due gare precedenti.

Crutchlow, che ha lavorato con Ramon Forcada nel garage Petronas nelle ultime due settimane, si riunirà con Silvano Galbusera, tecnico del Test Team e capo di Vinales dall'inizio di giugno, quando Yamaha ha licenziato Esteban Garcia.

Per Crutchlow, che ha debuttato in MotoGP nel 2011 con Tech3, dove ha trascorso tre anni, e che ha completato la sua carriera con LCR-Honda prima di ritirarsi alla fine del 2020, sarà la seconda esperienza con un factory team, dopo aver corso con Ducati nel 2014 per una sola stagione, rinunciando alla seconda per cui aveva firmato perché non si è adattato alla moto italiana.

Il 35enne di Coventry ha espresso il suo desiderio di non continuare oltre le tre gare in programma come sostituto, quindi Yamaha dovrà trovare un sostituto per il resto della stagione, che sia nel team ufficiale o in quello satellite, se Morbidelli farà il salto nella formazione ufficiale una volta che si sarà ripreso dall'infortunio.

In attesa delle decisioni della Yamaha per il resto della stagione, il 25enne britannico Jake Dixon, che è alla sua terza stagione in Moto2 senza una vittoria, completerà la formazione Petronas SRT accanto a Valentino Rossi in Gran Bretagna.