L'Aprilia vorrebbe far correre Vinales già nel 2021!

Yamaha ha annunciato venerdì mattina la rescissione immediata del contratto dello spagnolo, che, dopo aver rinunciato al secondo anno dell'accordo (2022), è stato sospeso prima della gara di domenica scorsa al Red Bull Ring.

Due settimane fa, nella prima gara sul circuito austriaco, Viñales ha guidato negli ultimi quattro giri in modo irregolare, "mettendo in pericolo se stesso e il resto dei suoi colleghi", secondo un comunicato della casa di Iwata, che ha lo ha accusato di aver cercato di danneggiare deliberatamente il motore della sua M1, arrivando più volte a limitatore, come mostrato poi dalle immagini onboard.

Nonostante le scuse pubbliche di Maverick, il produttore giapponese ha scelto di dare un taglio netto alla relazione e lo spagnolo non guiderà più una delle sue moto per il resto della stagione 2021.

Lunedì scorso, Aprilia ha ufficializzato l'ingaggio del numero 12 per il 2022, con un'opzione per estendere l'accordo al 2023. Tuttavia, l'ultima mossa della Yamaha e i termini in cui si è materializzata hanno aperto alla possibilità che il costruttore di Noale possa avere Viñales a sua disposizione già nel 2021.

Diverse fonti del paddock vicine ad Aprilia, hanno confermato a Motorsport.com che Massimo Rivola, CEO della divisione racing di Aprilia, vuole vederlo correre il più presto possibile, per iniziare a sapere cosa aspettarsi da uno dei piloti più veloci sulla griglia in sella alla RS-GP.

Viñales andrebbe logicamente a sostituire Lorenzo Savadori, che è stato una soluzione di emergenza per la Casa di Noale dopo che la squalifica per doping di Andrea Iannone è stata confermata fino a metà del 2023, affiancando quindi Aleix Espargaro, pilota con cui ha già diviso il box in maniera proficua ai tempi della Suzuki.

Anche se la vicinanza del Gran Premio di Gran Bretagna, fissato per il prossimo fine settimana rende difficile ipotizzare una riapparizione immediata di Viñales, non sarebbe sorprendente se il pilota di Roses potesse fare il suo debutto nei suoi nuovi colori ad Aragón, dove potrebbe arrivare dopo aver avuto modo di fare magari anche un test con la nuova squadra.