Viñales: “L'obiettivo è arrivare alla prima curva in testa”

È stato il grande dominatore dei test collettivi della MotoGP a Losail e si presenta sulla stessa pista fra una settimana come l’uomo da battere: il 2020 di Maverick Viñales sembra essere iniziato con il piede giusto e ha chiuso la terza giornata con il tempo più rapido di tutti e tre i giorni.

1'53"858 è il crono fatto segnare dallo spagnolo, ma più che la sua velocità sul giro secco ha brillato per il passo mostrato, mantenendosi con facilità sull'1'54: "Siamo in progressione. Ho provato il giro veloce ed è andato bene. L'obiettivo dei test è stato raggiunto. La moto è andata meglio qui che a Sepang e penso di essere più rapido anche nel corpo a corpo. L'unica cosa che ci manca è vedere come andiamo alla partenza".

Viñales è stato il pilota che ha completato più giri di tutti, ben 84, ed è soddisfatto di come sono andati questi ultimi test che precedono l'inizio della stagione: "Abbiamo lavorato bene e la cosa più importante è che mi sono divertito molto, questo era uno dei miei obiettivi. Tuttavia, la gara è completamente diversa da un test".

La velocità ed il passo mostrati nei test infatti dovranno essere confermati in gara, dove si avranno i veri valori in campo di squadre e piloti. Fra una settimana la MotoGP tornerà in pista per il primo appuntamento della stagione e si vedranno le prestazioni reali.

Pur mantenendo alta la concentrazione in vista della prima gara dell'anno, Viñales ha già ben chiaro in mente cosa vorrà fare appena si spegnerà il semaforo: "Il mio obiettivo è arrivare in testa alla prima curva. Per noi questo sarà molto importante".