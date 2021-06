Rossi: "Vinales è una bella occasione per Galbusera"

Valentino Rossi è pronto a voltare pagina. Domenica scorsa è stata durissima correre al Mugello dopo la tragica notizia della scomparsa di Jason Dupasquier. A distanza di qualche giorno fa ancora male, ma la cosa è stata metabolizzata, e quindi bisogna cominciare a pensare al weekend del Gran Premio di Catalogna.

"Penso che sia stato molto più difficile domenica al Mugello di quanto potrà essere nei prossimi giorni. Questo weekend sarà difficile, però sono già passati quattro giorni, quindi alla fine si va avanti", ha detto Valentino, che forse sembra quasi voler cercare una consolazione in un passo avanti dal punto di vista della sicurezza.

"Sarebbe bello riuscire a fare qualcosa di intelligente per cercare di migliorare questa situazione e di avere meno rischi sotto questo punto di vista, evitando di lasciare che tutto passi un po' così", ha aggiunto.

Domani si torna in pista, su un tracciato che il "Dottore" ama particolarmente, che è stato anche l'ultimo sul quale è stato realmente competitivo nel 2020. La speranza quindi è di riuscire a fare un altro passettino in avanti con la sua M1 griffata Petronas.

"Mi piace sempre moltissimo essere a Barcellona, è una delle mie piste preferite dalla prima volta che ci ho girato. Mi dà sempre gusto guidare qui. L'anno scorso è stato il weekend migliore della mia stagione, perché sono stato sempre veloce, ma poi in gara ho sbagliato e sono caduto. Ma ero lì, non tanto lontano da Quartararo e da lottare per la vittoria. Vediamo domani, speriamo di essere veloci e competitivi".

Una delle notizie del giorno è il ritorno a tempo pieno nel paddock del suo ex capo tecnico Silvano Galbusera, che a partire da questo fine settimana prenderà il posto di Esteban Garcia nel box di Maverick Vinales. Rossi si è detto contento per il tecnico italiano, anche se spera che questo non avrà impatto sul test team, del quale era diventato il coordinatore.

"Secondo me Silvano può fare anche entrambe le cose. Sicuramente ci vuole un uomo di esperienza e che conosce la moto nel test team, ma questa per lui è una bellissima occasione e credo che sia molto contento di lavorare con uno come Maverick, che è molto forte. Poi credo che la Yamaha abbia già pensato ad un rimpiazzo da mettere nel test team".

La cosa curiosa è che Vinales ha spiegato che la scelta di cambiare è arrivata dalla Casa di Iwata e non da lui. Valentino però ha preferito non commentare troppo la questione.

"Io non so niente, ma di solito queste cose si scelgono insieme, perché è molto importante. So solo che sono contento per Galbusera, perché sicuramente sarà felice di tornare alle gare. Speriamo che riesca anche ad aiutare Maverick".

Al pesarese è stato chiesto se ci sono stati nuovi sviluppi per quanto riguarda il debutto del Team VR46 in MotoGP e si è limitato solo ad anticipare che nei prossimi giorni ci saranno delle novità più concrete.

"Negli ultimi giorni non ho seguito molto, ma a breve dovremmo decidere che moto avremo tra Ducati e Yamaha. Stiamo anche parlando anche per i piloti e a noi piacerebbe fare correre dei nostri ragazzi dell'Academy", ha concluso.

