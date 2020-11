Rossi aspetta il secondo tampone, Gerloff non lo sostituirà

Il pesarese, che è rientrato lo scorso fine settimana a Valencia, dopo aver perso i due Gran Premi precedenti, è risultato nuovamente positivo al test a cui è stato sottoposto nella giornata di martedì.

Mercoledì, il "Dottore" è stato sottoposto ad un ulteriore test che ha dato esito negativo, quindi ora è in attesa del risultato, che si saprà nelle prossime ore. Se l'esito sarà nuovamente negativo, Rossi potrà partecipare al Gran Premio della Comunità Valenciana di questo fine settimana.

Come confermato da una fonte Yamaha a Motorsport.com, se invece l'esito dovesse essere positivo, questa volta la Casa giapponese non si rivolgerà a Garrett Gerloff, che la scorsa settimana era salito sulla M1 del #46 in occasione delle prove del venerdì.

Dopo la gara di domenica scorsa, nella quale era riuscito a completare solo cinque giri prima che un guasto elettronico fermasse la sua moto, il pilota di Tavullia aveva optato per fare ritorno in Italia.

Tuttavia, è escluso che lo scorso fine settimana Rossi abbia infettato uno qualsiasi dei membri della sua squadra, dato che ognuno di loro è stato sottoposto a test durante tutta la settimana.

Una cosa importante, visto che ci sono già diversi membri del lato del box di Maverick Vinales che sono in quarantena, così come il team manager Massimo Meregalli.