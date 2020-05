Petronas vuole rinnovare Morbidelli prima che parta il Mondiale

Con la maggior parte dell'attenzione focalizzata sulla più che possibile firma di Valentino Rossi per sostituire Fabio Quartararo in vista del 2021, la leadership della squadra malese, con Razali in testa, ritiene importante mantenere una certa stabilità strutturale per quanto possibile.

Questo porta al desiderio è quello di chiudere il rinnovo di Morbidelli e il lavoro è già in corso negli uffici. "Per rafforzare questa stabilità nella squadra credo sia importante confermare Franco. E' possibile che chiuderemo il suo rinnovo anche prima della prima gara" ha detto Razali a Motorsport.com.

Dorna sta lavorando a una tabella di marcia in cui la prima gara si potrebbe disputare alla fine di luglio. Anche se la situazione è ancora molto instabile e potrebbe cambiare, Jerez è uno dei circuiti che ha più possibilità per ospitare il Gran Premio che sarebbe il punto di partenza.

La scorsa stagione, la seconda in MotoGP e la prima su una Yamaha, l'italiano ha chiuso al decimo posto nel Mondiale. I quattro quinti posti accumulati (Austin, Assen, Siverstone e Misano) non potevano eclissare però il clamorosa esordio di Fabio Quartararo nella classe regina.

Il francese è è diventato meritatamente una delle principali attrazioni del campionato, con un totale di sette podi (cinque secondi posti e due terzi) nel corso del suo anno di debutto, che gli hanno permesso di finire quinto nel Mondiale.

Nonostante i 77 punti che "El Diablo" gli ha inflitto in classifica, i vertici della Yamaha Petronas si sono detti soddisfatti della prestazione del corridore romano. La loro prima intenzione era quella di dargli alcune gare di questo 2019 per certificare il passo in avanti che gli viene chiesto. Tuttavia, il caos causato dalla crisi del COVID-19, che ha paralizzato l'inizio della stagione, ha avuto la sua influenza sui piani iniziali.

"Questa stagione è molto atipica, anche per quanto riguarda la scelta dei piloti per il prossimo anno, perché le decisioni dovranno sicuramente essere prese prima di poter essere valutate", ha continuato il top executive del team.

"Avere due nuovi piloti l'anno prossimo è qualcosa che consideriamo molto rischioso, quindi preferiamo mantenere uno di quelli che già conosciamo. Da qui l'idea di confermare Franky. E' un pilota che dà ottime informazioni sul comportamento della moto, sia a noi che alla Yamaha. Lo ha già fatto nel 2019 e anche durante i test di quest'inverno" ha concluso Razali.