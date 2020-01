MotoGP: tutte le presentazioni dei team, apre le danze la Ducati

La MotoGP 2020 è ormai alle porte. Il Mondiale scatterà l'8 marzo dal circuito di Losail. Intanto però i team sono pronti a svelare le nuove livree. Ad aprire le danze ci penserà la Ducati, che a Bologna, il 23 gennaio, mostrerà i colori che vestirà la GP20.

Subito poi toccherà alla Honda, che dopo la presentazione trionfale di un anno fa a Madrid nel centro Repsol, quest'anno ha deciso di mostrare i fratelli Marquez al mondo a Jakarta il prossimo 4 febbraio.

Grande fermento però ci sarà due giorni dopo, il 6 febbraio, quando a Sepang vedranno la luce addirittura ben tre team di MotoGP. Suzuki, Yamaha e Petronas Yamaha SRT, infatti, mostreranno le proprie nuove livree a Sepang, il giorno prima dei test ufficiali pre-stagionali, che si svolgeranno dal 7 al 9 febbraio.

Non vi sono, invece, notizie per quanto concerne le presentazioni di KTM e Aprilia. Ad oggi però sembra esserci una tendenza dei team, almeno per questa stagione, a presentare le proprie squadre oltreoceano. L'unica, infatti, che mostrerà la propria moto in Europa al momento è la Ducati.

Come sappiamo molte volte queste scelte vengono dettate anche dal marketing. Marchi come Yamaha, Honda e Suzuki puntano molto sul mercato asiatico e quindi una presentazione oltreoceano gli garantisce sicuramente un impatto diverso su quei paesi.