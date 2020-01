Puig: “Marc più preoccupato se Alex debuttasse in un altro team”

Il debutto del Campione del Mondo Moto2 in carica sarà motivo di grande interesse nella prima parte della prossima stagione di MotoGP, che inizierà l’8 marzo a Losail.

Il fratello minore dei Marquez, che aveva già rinnovato il contratto con Marc VDS per continuare a correre nella classe intermedia del mondiale, ha cambiato i piani a Valencia, approfittando dell’improvviso addio di Jorge Lorenzo e salendo così sulla RC213V del team Repsol Honda. Si tratta del team che negli ultimi cinque anni ha dominato con il fratello maggiore, Marc, vincitore sei volte negli ultimi sette anni.

Una volta confermato l’accordo, prima di vedere cosa sarà in grado di fare Alex Marquez molti si chiedono in che modo tutto ciò che circonda il giovane esordiente potrà influenzare Marc, nel bene e nel male.

Secondo Puig, uno dei principali fautori dell’approdo in Honda di Alex Marquez, l’ambizione e la fame di Marc prevarranno su ogni cosa. Non solo, secondo il team manager Repsol Honda, il grande dominatore delle ultime stagioni sarà molto più tranquillo avendo suo fratello nel box che non in un’altra squadra.

“Marc sarebbe più preoccupato se suo fratello debuttasse in MotoGP con un altro team – afferma Alberto Puig a Motorsport.com – In questo modo sa che si trova in un buon posto, perché è consapevole di come Honda tratta i propri piloti. L’arrivo di Alex non influenzerà in maniera negativa Marc. Anzi, è molto felice. A lui importerà solo che la moto vada bene, questo è tutto ciò di cui gli interessa e che ha in mente”.

“Marc è un campione ed il giorno in cui dovrà cedere il passo a suo fratello, lo farà. Fine della storia”.

A poco tempo dai primi test del 2020, che si svolgeranno a Sepang all’inizio di febbraio, ci si chiede quali elementi si terrano in considerazione per valutare le prestazioni del debuttante, soprattutto pensando al 2019 disastroso di Lorenzo: “Io credo che sia un’opportunità unica per Alex. Bisogna valutarlo per il livello della classe e in che posizione finirà. I risultati e la curva d’apprendimento ci diranno se sarà andato bene o meno. Alex deve lavorare, fare sacrifici e sforzi. Il talento non si controlla, c’è o non c’è. Ma il lavoro sì”.