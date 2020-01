Márquez: “Il recupero alla spalla è più complicato del previsto”

Il gala catalano dello sport che si celebra ogni anno, ha in quest’ultima edizione omaggiato i due fratelli Marquez, entrambi campioni del mondo nelle rispettive classi del motomondiale (Marc in MotoGP ed Alex in Moto2). Tutti e due sono stati premiati insieme come migliori sportivi del 2019.

Per Marc Marquez si tratta della terza volta in cui riceve questa onorificenze, mentre per Alex il premio arriva per la prima volta. Il maggiore dei fratelli dichiara a Diario Sport: “Ho avuto il privilegio di vincere questo premio in passato, ma quest’anno è speciale condividerlo con mio fratello. Sono molto felice di ricevere questo riconoscimento, perché vuol dire che sportivamente siamo sulla strada giusta”.

Gli fa eco Alex: “Sono molto contento di condividere questo premio con mio fratello – prosegue Marc – il 2019 è stato un ottimo anno per entrambi. Ora abbiamo nuovi obiettivi e sogni, affronteremo nuove sfide e questa è la cosa importante”.

I due fratelli Marquez condivideranno quest’anno il box Repsol Honda in MotoGP, un sogno che si realizza. Ma una volta diventato realtà, Marc vuole continuare ad essere concentrato su se stesso: “Al compagno di squadra, i giusti consigli. Sappiamo distinguere bene l’aspetto familiare da quello professionale. Bisognerà lavorare e separare le due cose, ognuno lavorerà per conto suo, guardando i propri interessi, anche se a casa proveremo ad aiutarci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi”.

Per Alex, il 2020 rappresenta il debutto nella classe regina del mondiale e ha già le idee molto chiare: “Abbiamo obiettivi molto diversi, come esordiente proverò a fare il massimo in ogni gara ed in ogni prova. Ma soprattutto voglio crescere come pilota, quando si passa alla MotoGP bisogna imparare molto ed il più velocemente possibile per potersi far spazio. Ci proverò da subito, voglio imparare e crescere come pilota, questo è il mio obiettivo principale”.

Lo scorso 27 novembre, Marc Marquez si è operato alla spalla destra, che gli aveva causato problemi nella fase finale di stagione. L’anno precedente si è sottoposto ad un intervento alla spalla sinistra per un infortunio che, sulla carta, sembrava più grave dell’ultimo.

Marc spiega che il recupero procede più lentamente del previsto. Nonostante le difficoltà, il pilota Honda continua ad essere concentrato per arrivare al meglio ai test di Sepang del 7 febbraio: “Vorrei che procedesse meglio, è più complicato del previsto. L’anno scorso mi sono operato alla spalla sinistra e la riabilitazione è stata diversa. Stavolta sembrava più facile, ma non lo è. Spero che riusciamo a rimetterci in forma in vista del primo test della stagione”.